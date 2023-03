Los adelantos de lo que será el diálogo que sostuvieron ambas comunicadoras, que saldrá al público este domingo a las 7:00 de la noche, ha dado de qué hablar en redes sociales.

Lo que será la primera entrevista publicada un domingo (solo aparecerán personajes del entretenimiento) incluyó temas personales y profesionales de Melissa Martínez, quien habría tocado un capítulo muy doloroso en su vida.

Aunque no se sabe con certeza de qué se trata, algunos internautas relacionaron sus palabras con su separación con el futbolista Matías Mier, la cual fue confirmada a mediados de septiembre del año pasado.

La presentadora Eva Rey le preguntó sin titubear: “¿Has perdonado o todavía hay rabia?”.

La periodista de ESPN no ocultó su sorpresa y reconoció que era una buena pregunta. Después de unos segundos, en los que soltó una risa nerviosa, Martínez abrió su corazón y explicó de qué manera entiende el perdón en su vida.

Eva Rey la interrumpió y le lanzó otro interrogante: “¿Pero esperas esa disculpa?”.

Acá, el video en el que casi llora Melissa Martínez:

Martínez, sin dudarlo dos veces, respondió que ya no le importaba recibirla, aunque en ese momento se le quebró la voz.

“Decidí nunca hablar del tema porque he creído que… [se le aguaron los ojos] He creído que lo que digas tiene que edificar, siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar de que eso sirva para edificar y para construir”, explicó la barranquillera.