En el video aparecen varios participantes de Gamma preocupados e incómodos porque uno de sus compañeros incumplió una regla del ‘Desafío The Box’.

“Está prohibido, no podemos tocarla”, dice una de las participantes, y luego otra agrega un comentario contra su compañero que cometió la infracción: “Él no piensa en el equipo, él piensan en él solo”.

No obstante, ninguna de las dos señala cuál fue el problema ni da el nombre del infractor. Quien sí menciona al participante que cometió el error es la presentadora Andrea Serna, pues en el avance dice: “Se presentó una situación en Gamma porque resulta que ‘Black’ rompió una de las reglas”. (¿Qué norma fue? No la revelan aún, pero podría tener relación con la piscina o un beneficio de bienestar que Gamma perdió en las pruebas).

‘Black’ podría ser expulsado del ‘Desafío’

En la nueva edición del concurso de Caracol revelaron cómo será cada prueba, pero no cuáles son las sanciones para quienes rompan las reglas. Sin embargo, no se descarta que el participante de Gamma pueda ser eliminado en el capítulo 3, teniendo en cuenta que, en versiones anteriores del ‘Desafío The Box’, quienes no han cumplido las normas han sido sacados del juego.

‘Black’ tiene 26 años y entró al programa por su mamá, a quien “quiere cumplirle el sueño de ganarse el ‘Desafío’ y regalarle una casa”, se puede escuchar en este video de Pulzo con su perfil y el de otros participantes.

Quiénes han sido expulsado del ‘Desafío’, de Caracol

El caso más reciente fue el de Ossa, quien en el ‘The Box’ 2022 fue expulsado por ingerir un producto a escondidas, en un ciclo en el que su equipo Omega había perdido ese beneficio y por lo tanto estaba prohibido el consumo de cualquier alimento, bebida o suplemento.

En cuanto a la primera expulsión de un desafiante de todas las ediciones del ‘reality’, fue en la de India: Alejandro Herrera salió por haber agredido a un compañero.

No obstante, también ha habido infracciones que no han sido castigadas con la expulsión inmediata, sino con sentencias. En 2012, el equipo de los Costeños ganó con trampa, viendo en una prueba que era a ciegas. Por eso, cuando se descubrió la situación, dos de sus integrantes tuvieron que entregar la plata que habían ganado e ir a ‘Desafío a muerte’, donde Martín se salvó y Dawis fue eliminado.

Igualmente, en el ‘Desafío’ India hubo una trampa que tampoco fue castigada con expulsión: Marlon, que después del concurso se dedicó al deporte, pasó en una prueba de obstáculos más bolsas de las permitidas. Su mala acción no solo le costó a él, sino a todo su equipo, que quedó descalificado y fue directo a sentencia.

De ahí que el temor del equipo Gamma 2023, cuando en el avance indican: “O sea, acabamos de salir de un castigo [el del tanque de hielo], ¿ahora qué se nos viene?”, pueda estar justificado.

Y es que los participantes temen que por lo de ‘Black’ los castiguen a todos y no únicamente a él. Queda esperar cuál es el desenlace de esta historia: se puede ver en el capítulo de hoy, que emite Caracol TV desde las 8 p.m. En el programa también se acerca la primera eliminación de la temporada 19.