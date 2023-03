El anunciado castigo se impuso después de que ‘Black’ tocara la piscina de la casa, cuando el equipo Gamma no tenía acceso a ella. Por ello se llegó a rumorar que el concursante podría ser expulsado, pero la duda se resolvió este lunes.

(Lea después: Sube tensión en ‘Desafío’ por posible expulsión de participante: otro hasta planteó irse)

Andrea Serna visitó al equipo Gamma temprano y les dio 5 minutos para recoger sus cosas y abandonar su casa, pues el castigo sería pasar el ciclo en la temida playa baja, sin la más mínima comodidad, donde ya estuvo el equipo Omega.

Además del evidente disgusto que les causó a los integrantes de ese equipo, que ha sido evidente con el causante de todo, se notó el temor de los participantes por quedarse sin comida. Parecía ser temprano y en la cocina había alimentos preparados, por lo que todos se apresuraron a comer lo que pudieran sabiendo que podría ser su último bocado en varios días.

Así fue el momento del anuncio y el tránsito hacia su nuevo lugar de convivencia, donde afloró la molestia por tener que pasar por esa situación e incluso quedaron todavía más en evidencia las diferencias entre varios participantes:

Al llegar a playa baja, varios le reprocharon a su compañero por lo que comenzaban a sufrir. “Gracias, ‘Black'”, dijo alguien, pero luego el propio causante tomó la palabra:

“Salió gravísimo meter los dedos a la piscina. Tenía hambre, estaba estresado, no pensé lo que hice y quería pedirles muchas disculpas a cada uno de ustedes”, les expresó. “Pensé que el castigo caería solo sobre mí”.

A continuación siguieron los reproches: “Nos pides disculpas, pero nos dejas tirados. No nos estás pidiendo disculpas”, le dijeron. ‘Flaca’ incluso fue más allá:

“Parce, usted sabía a qué venía. Esto no es comer fresitas todos los días, comer carne todos los días. Tú desde el día uno le quitaste la oportunidad a una persona. Y me extraña, porque eres una persona muy fuerte, deportista. Yo creo que has competido”, le soltó.