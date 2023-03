Este lunes, los 4 equipos (Alpha, Gamma, Beta y Omega) se enfrentaron en el ‘box’ amarillo en el desafío de ‘sentencia y hambre’. Para la prueba, todos debían escoger a tres mujeres y a tres hombres para que los representaran.

(Vea también: Andrea Serna anunció consecuencias en el ‘Desafío’ para participante que rompió reglas)

El equipo ganador se llevaría un cargamento de comida independientemente de la playa que estuviera, mientras que el segundo debía escoger entre callos de res o tubérculos.

La prueba contaba con retos de fuerza, resistencia y mucha paciencia, ya que algunos obstáculos los llevarían al límite.

Aunque Beta —que compitió con Valeria, Sara, ‘Guajira’, Alfredo, ‘Kaboom’ y ‘Ricky’— lideró gran parte de la prueba, en la parte final, cuando debía escalar un muro inclinado, llegaron los problemas.

A ‘Kaboom’, que es uno de los más pesados del ‘Desafío’, se le dificultó mucho poder subir el muro teniendo en cuenta que fue el último de los suyos en intentarlo. Esto les hizo perder tiempo valioso, que permitió que todos los integrantes de Gamma (ganador) y Alpha (segundo) los superaran y los derrotaran.

Al terminar la competencia, ‘Guajira’ no aguantó la rabia y les hizo saber a sus compañeros su opinión.

“No ganamos un cu… vamos a pasar hambre otra vez. Me encanta que sean los hombres hoy los que no dieron la talla para que no nos juzguen y digan que nosotras somos las débiles. Solo por eso”, dijo en tono fuerte la guajira.