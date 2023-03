Camilo fue parte de los Pelados (los jóvenes), en la edición en la que los otros equipos eran Cuchachos y Catanos, y en la que hubo sonados participantes como ‘JJ’, Nina Osswald, Carlos Miguel Díazgranados (hoy casado con una presentadora) e Isabel Solís.

(Vea también: Una es del ‘Desafío’: quiénes son las novias famosas de hijos de Juan Manuel Santos)

‘Isa’ fue la ganadora de esa edición y se disputó el triunfo contra ‘Cami’, que quedó en segundo lugar del ‘Desafío’ 2007, temporada que fue conducida por Juan Pablo Llano y Lina Marulanda, dos de los presentadores que ha tenido el ‘reality’ de Caracol Televisión.

Pese a no ganar, el finalista siguió abriéndose camino en la televisión y en la actualidad es un destacado director. De su paso por el concurso de Caracol TV no tiene muchos registros públicos en sus redes sociales, solo conserva un par de fotos de él junto a Nina Osswald.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Vega (@vega.camilo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Vega (@vega.camilo)

Qué pasó con Camilo Vega, del ‘Desafío’, y cómo luce hoy

En lo personal, el ahora director de novelas y series, formó una familia: se casó y se convirtió en papá, como ha mostrado en su cuenta pública de Instagram @vega.camilo.

Por esa red social además se sabe que, fuera de su trabajo en televisión, Vega es amante de las bicicletas, las motos y los carros; incluso, en su perfil destaca que es “piloto oficial” de una reconocida marca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Vega (@vega.camilo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Vega (@vega.camilo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Vega (@vega.camilo)

En cuanto a lo profesional, ha estado detrás del éxito de reconocidas producciones de canales como Caracol TV y plataformas del estilo de Netflix. Entre las historias ‘top’ que ha dirigido aparecen ‘La niña’, ‘La venganza de Analía’, ‘Pálpito’ y ‘Fugitivos’.

Eso también lo ha compartido en su IG, pues suele mostrar sus fotos en los rodajes o con algunos de los actores que ha trabajado, entre ellos, Carolina Gómez, Juan Alfonso ‘el Gato’ Baptista, Ana María Estupiñán, Marcela Benjumea, Emmanuel Esparza, Taliana Vargas y Christian Tappan.

Aparte de novelas y series, contó que dirigió la película ‘El rey de la montaña’ y por eso en una de sus fotografías con celebridades, que se pueden ver a continuación, aparece con el ciclista Egan Bernal y el actor Variel Sánchez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Vega (@vega.camilo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Vega (@vega.camilo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Vega (@vega.camilo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Vega (@vega.camilo)

Error en Premios India Catalina con exparticipante del ‘Desafío’

“Y para entregar el primer premio de la noche, aquí están Ana Lucía Domínguez y Camilo Vega, de ‘Pálpito’”, dijo el presentador del evento.

(Vea también: Cómo luce el ganador del ‘Desafío’ 2006 hoy; está casado con famosa de Caracol)

No obstante, el anuncio era equivocado, pues Ana Lucía no iba con su jefe en la serie de Netflix y finalista del ‘Desafío’ 2007, sino con su esposo, el actor Jorge Cárdenas, se escucha desde el minuto 7:37 de la transmisión en vivo de los premios. (Ese no fue el único error de la gala, Alejandra Azcárate salvó que hubiera uno al estilo Miss Universo).

Ante el error, Jorge bromeó con lo sucedido y le dijo a su mujer: “Mucho gusto, Camilo Vega; un placer”, por lo que ella se rio y, posteriormente, presentó a su pareja (que aparece en top sobre supuestos famosos mantenidos) con el nombre verdadero.

“Buenas noches, Cartagena. Estamos felices, Jorge Cárdenas y yo, de estar acá en estos premios tan importantes para la industria”, expresó ‘Ana Lu’.

Lee También

Los Premios India Catalina que entregó el matrimonio Cárdenas-Domínguez fueron los de mejor actor y mejor actriz de reparto, que ganaron Jacques Touckhmanian y Karla Cajamarca, por sus papeles en ‘La sinfonía de los bichos raros’, de Teleantioquia.

Touckhmanian, que le dedicó el triunfo a su mamá, se enfrentaba contra Diego Cadavid, de ‘Primate’; Gregorio Pernía, de ‘Hasta que la plata nos separe’; Juan Fernando Sánchez, de ‘Pálpito’; y Luis Eduardo Arango, de El cubo inquisidor’. Cajamarca, por su parte, competía con Silvia Varón, de ‘Pálpito’; Viña Machado, de ‘Leandro Díaz’; y Yuri Vargas, ‘Arelys Henao, canto para no llorar’.