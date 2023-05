La también actriz reveló que, aunque no está hecha para participar en un ‘reality’ como estos, en la nueva producción de la que es protagonista hace parte de uno y tuvo que ir hasta las instalaciones de las pruebas del ‘Desafío’ y someterse a una de ellas.

Ortega contó que son pruebas muy difíciles y que se tienen que enfrentar a retos complejos, por lo que tenían dobles realmente atletas para esas tomas.

(Lea también: Noche de romance en ‘Desafío’ fue evidente en cámaras y más de uno se burló del “fogueo”.)

Sin embargo, en una de las escenas que le tocaba grabar a Margarita, mientras subía unas escaleras, se resbaló y no tuvo donde apoyar sus manos, por lo que cayó sobre su rostro.

“Me fui por un hueco y me recibió un palo en la cara, yo solo vi estrellas y sentí una cosa caliente en la cara. El golpe me recibió en la cervical y pues bueno, fue fractura de nariz y me quedó un hueco que me recordara eso toda la vida”, contó Margarita en el programa.