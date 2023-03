Este domingo 26 de marzo se llevó a cabo la edición 39 de los Premios India Catalina. Directores, actrices, actores, productores y demás trabajadores de la industria audiovisual colombiana se reúnen en Cartagena para la celebración de la fiesta del cine, la televisión y los medios digitales.

Entre el grupo de presentadores apareció Alejandra Azcárate, quien en 2021 estuvo en el ojo del huracán porque la Policía incautó 446 kilos de cocaína, los cuales eran transportados en una avioneta supuestamente vinculada a Interandes Helicópteros S.A.S., compañía de la cual era socio su esposo, Miguel Jaramillo.

Tan pronto pisó el escenario y aprovechando que el viento le movió el vestido (y que el caso se resolvió a su favor), la presentadora soltó un chiste sobre el escándalo de la avioneta, el cual le significó críticas, burlas y cientos de comentarios que la hicieron pasar pésimos días.

Más allá de la broma, la comediante fue protagonista en la ceremonia porque cuando procedía a entregar el premio de la categoría que presentó, se percató de que le habían entregado el sobre equivocado.

“Me pasaron el sobre que no era. Me sentí en Miss Universo. ¿Qué hago? Chicos, auxilio. Me dieron el que no era. ¿Bueno y qué más? Menos mal esto es en vivo, estas cosas pasan”, dijo Azcárate mientras esperaba que le dieran el sobre correcto para anunciar el nombre del ganador.