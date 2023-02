Alejandra Azcárate apareció en el escenario a la media noche del sábado 24 de febrero de hace 5 años luego del ‘show’ de su compatriota Carlos Vives.

Con un elegante vestido rojo, Azcárate partió con una introducción en torno a ella y no con lo que el público espera de los comediantes comúnmente: que hagan humor rápidamente.

(Vea también: Viña del Mar 2023: cuál es el precio de las boletas para ver a Karol G y a Camilo)

La presentadora explicó que ella no contaba chistes, sino que hacía una radiografía de las cosas cotidianas en la sociedad y que se prepararan para un humor con mucho sarcasmo “negro azabache”.

La también actriz explicó lo difícil que es ser mujer y de su nulo interés en ser madre, así como como las diferencias entre hombres y mujeres, la vida en pareja, las suegras y mucho más sobre el diario vivir.

Luego de cuarenta minutos de presentación, fue ovacionada por su presentación y logró llevarse dos gaviotas: una de plata y la otra de oro.

Viña del Mar: Alejandra Azcárate tuvo inconveniente poco antes de su ‘show’

Si bien, la colombiana salió triunfadora de la Quinta Vergara, hubo algo que ocurrió minutos antes de salir que por poco arruina su rutina.

Luego de bajarse del escenario, Azcárate llegó a una conferencia de prensa y detalló lo que ocurrió. “Recuerdo que antes de salir, el cierre del vestido comenzó a fallar y se empezó a abrir. Faltaban dos minutos y una mujer trataba de coserme el vestido”, reveló, y agregó que se sentía muy angustiada, nerviosa y con mucha ansiedad.

“Me dieron un vaso de agua tibia con jengibre, y cuando salí, la verdad es que no tengo un recuerdo claro de la situación, porque estaba poseída por el pánico. Solo he tenido tanto miedo en esta vida cuando me casé”, aseveró.