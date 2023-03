Natalia tuvo una relación con Juan Fernando Sánchez y para muchos parecía de cuento de hadas. Por eso, el anuncio de su divorcio entristeció a varios de sus seguidores.

Hoy, más de cinco años después de que se hiciera pública su separación, todavía hay quienes se preguntan por las razones de la ruptura y qué ha sido de la vida de Juan Fernando. Es más, las búsquedas sobre él aumentaron luego de que, en marzo de 2023, se dijo que Martín Santos había oficializado su noviazgo con ‘Nata’ Jerez.

Las causas del divorcio de 2017 no fueron confirmadas por la pareja, pero en algún momento la actriz afirmó, en Aló, que fue de mutuo acuerdo; igualmente que, para ella, fue “durísimo” dar ese paso y hasta lloró “un mar de lágrimas”.

Y es que la relación de la ahora expareja duró alrededor de seis años (cuatro de novios y casi dos de casados). Ahora, cada uno vive el amor por separado, pues cabe mencionar que el exmarido de Jerez se casó en 2022 con Nina Rodríguez.

Quién es Nina Rodríguez, esposa del ex de Natalia Jerez

Nina es cantante y actriz, incluso también trabajó en ‘Pálpito’, como su esposo Juan Fernando Sánchez (mientras ella encarnó a Gaby, la tía de los hijos de Simón y Valeria, él hizo de un oscuro hombre involucrado en varios delitos).

Asimismo, el nombre de la artista ha sonado porque es cuñada de la presentadora Laura Tobón. Es decir, es la hermana de Álvaro Rodríguez, el esposo de Laura.

Quién es el otro ex de Natalia Jerez

Menos de un año después de haber terminado su matrimonio con Sánchez, la actriz de ‘Juegos prohibidos, ‘El capo’ y ‘Manes’ se dio otra oportunidad en el amor con Mateo Páez.

Mateo es un fotógrafo con el que la estrella de la televisión, además, se convirtió en madre: la pareja tuvo a Carlota.

Su relación no duró tanto ya que, según ‘La movida’ de RCN, cuando llevaban unos dos años de idilio se separaron. No obstante, después se dieron una segunda oportunidad, afirmó el mismo programa, pero esa reconciliación no fue para toda la vida, pues luego terminaron definitivamente. Hoy solo los une su primogénita que nació en 2018.