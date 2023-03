Aunque parecía la repetición de un programa que se vio a inicios de febrero pasado, debido a los comentarios de ‘Pacho’ Vélez sobre Junior y la defensa de Melissa Martínez al equipo barranquillero, ahora se sumó un nuevo protagonista; Andrés Marocco. Todo esto se dio antes del partido de Copa Sudamericana 2023 contra Deportes Tolima.

Al ser un partido único, jugándose en condición de visitantes y con la inestabilidad de los últimos meses, muchos pensarían que no hay tanta obligación para el equipo ‘Tiburón’. Pero las multimillonarias inversiones, principalmente en Juan Fernando Quintero, llevan a que se hagan altas exigencias a los de Arturo Reyes.

Justamente, eso pasó en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Colombia, pero los términos y palabras pudieron estar un poco pasadas de tono y por eso ‘Meli’ salió en defensa del equipo de su región.

Adolfo Pérez, como conductor del programa, planteó que Junior debería pasar a la fase de grupos de Sudamericana, por su inversión y nombres propios. Todos coincidieron en eso, pero empezaron las intervenciones de ‘Pacho’ y los cruces de palabras con Melissa.

(Lea también: Junior encarará a Deportes Tolima con presión y busca más que pasar a la segunda fase)

El comentarista era consciente de que sus palabras iban a volver a generar polémica en el ‘juniorismo’, pero se ratificó:

“En Barranquilla me han dado con todo, mientras Junior no deje ese espíritu tan de iglesia, de que solamente gana aquí… Junior, con la inversión, con la nómina, con la hinchada, con el estadio, con todo lo que tiene, para conformarse solo para ganar el título en Colombia. A propósito, ¿hace cuánto no lo gana?”, dijo el comentarista.