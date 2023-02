Negar que Junior es el equipo que más dinero invierte, por lo menos en los últimos años del fútbol colombiano, es tan necio como negar que toman malas decisiones para contratar y despedir jugadores y técnicos. Y en medio de un debate, en el que muchos señalaron al club ‘rojibalanco’, salió Melissa Martínez a defender y a poner las cosas claras.

Esto tuvo lugar en el programa ‘Equipo F’, cuando le preguntaron a la soledeña si iban a sacar al técnico Arturo Reyes próximamente, debido al mal inicio de la Liga BetPlay 1-2023 y recordando los malos resultados del año 2022. Pues, ella aclaró que en esta oportunidad el máximo directivo del club, don Fuad Char, dejó entender que no van a empezar a apresurar las cosas y que el DT se mantendría.

En medio de ese contexto y criticando las habituales decisiones de los directivos de Junior, al contratar técnicos y sacarlos al poco tiempo para volver a contratar técnicos que ya han pasado por allí, el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez habló duro. Sin embargo, sus palabras no fueron tomadas de buena forma por Melissa ni por la afición ‘juniorista’:

“Junior es un equipo con mentalidad de provincia, no ha sabido dar el salto de calidad, a convertirse en un equipo grande. Junior es un equipo de provincia, porque no planifica un equipo. Muy provincial, toma decisiones como en un pueblo, no tiene la grandeza de un equipo que está llamado a planificar una competencia. Junior se deja llevar por el ‘vaivén’ de los sentimientos. Junior no sabe estructurar un plan”.