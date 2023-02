Por estos días uno de los principales temas de conversación en los programas deportivos es la actualidad del Junior. En ESPN ‘Pacho’ Vélez’ no se quedo atrás. Esto debido a que el nivel que ha mostrado en las primeras fechas del torneo colombiano no va acorde con el dinero que se invirtió para confirmar la nómina.

En busca de restructurar su plantilla, el cuadro rojiblanco trajo varios de los jugadores que más se destacaron durante el último semestre en el rentado local. Además hizo la contratación más rimbombante de los últimos años en Colombia.

El pasado mes de enero Juan Fernando Quintero fue confirmado como refuerzo del ‘Tiburón’, lo que hizo que los aficionados abonados subieran hasta los 30.000. Su recibimiento se hizo en un estadio Metropolitano abarrotado de hinchas junioristas ilusionados con el equipo para este 2023. Y es que el creativo se sumaba a jugadores como Carlos Bacca, Vladimir Hernández, ‘Cariaco’ Gonzáles, Carlos Sierra y más figuras que conforman la actual plantilla del Junior.

Sin embargo, hasta ahora el rendimiento del equipo no ha sido el esperado, pues solo ha obtenido dos puntos de nueve posibles. Aunque todavía es muy temprano para calificar este proceso como un fracaso, las críticas por parte de hinchas y periodista no tardaron en llegar.

Uno de los que no tuvo piedad fue el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez quien actualmente trabaja para la cadena ESPN. En el programa Equipo F criticó la manera como se maneja al conjunto de ‘curramba’.

“Junior es un equipo con mentalidad de provincia, no ha sabido dar el salto de calidad y convertirse en un equipo grande. En Junior se toman decisiones como en un pueblo, no tiene la grandeza de un equipo que está llamado a planificar una competencia. Se dejan llevar por los sentimientos, no saben estructurar un plan” declaró el periodista.