Junior no ha podido despegar en este 2023. Corridas tres fechas del fútbol profesional colombiano, los dirigidos por Arturo Reyes solo han podido sumar dos puntos de nueve posibles.

En su primera salida empató con Águilas Doradas. Posteriormente dejó escapar dos puntos en casa cuando enfrentó al Independiente Medellín y el día de ayer conoció su primera derrota del año.

En el estadio Alfonso López el ‘Tiburón’ cayó uno por cero ante los ‘Leopardos’ que jugaron mejor y tuvieron las opciones más claras del juego. Aunque el cuadro barranquillero también tuvo opciones para igualar el partido, la falta de eficacia le pasó factura y se fue con la derrota de la ‘Ciudad bonita’.

En las redes sociales las burlas no se hicieron esperar, pues Junior se armó para competir por el título y trajo el jugador que fue catalogado como el mejor refuerzo del rentado local. Sin embargo, esto no le ha alcanzado en este arranque de torneo donde hasta ahora no se le ve un buen funcionamiento dentro del terreno.

Uno de los que más críticas ha recibido es Juan Fernando Quintero, que como se mencionó anteriormente, fue calificado como la mejor incorporación del fpc. El ’10’ de conjunto de ‘curramba’ apenas ha estado en los dos últimos partidos. Aunque ha dejado destellos de su calidad, hasta ahora no ha sido influyente en el juego.

Ante los comentarios en contra del creativo, Carlos Bacca salió a respaldarlo. En la rueda de prensa posterior al partido ante el equipo búcaro, el delantero le quitó la presión a su compañero.

“Elaboramos, nos falta un poco más y creo que hay partidos donde están pendientes de ‘Juanfer’ y nosotros debemos aprovechar para encontrar a otros compañeros. Eso irá pasando con trabajo, es apenas el segundo partido de ‘Juanfer’ y acá lo que nos falta son los resultados” aseguró el ex jugador del Sevilla.

Esta no es la primera vez que Juanfer Quintero y Bacca comparten ataque. Por varios años fueron compañeros en la Selección Colombia de Pekerman, por lo cual la hinchada juniorista espera que se consolide esta sociedad para que el funcionamiento del equipo mejore.