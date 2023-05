Junior se complicó el caminado luego de caer 2-0 contra Once Caldas. Las opciones del cuadro de Barranquilla para entrar en los ocho clasificados a las finales se vieron afectadas.

Tras el final del encuentro, Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez habló en la rueda de prensa y fue muy autocrítico por el nivel mostrado en el terreno de juego del estadio Palogrande. “Once Caldas salió a jugar para no descender, nosotros para no clasificar. Es el peor partido desde que estoy en Junior de Barranquilla. No hicimos nada bien y no hay mucho que hablar, el equipo no se encontró”.

Además, el antioqueño, quien hace poco asumió como timonel del Junior, se refirió a lo que habló con sus dirigidos. “Ya hablé con ellos y saben que no se entendieron porque Junior no tuvo orden, no sostuvo el balón y no fuimos lo que hemos venido mostrando en anteriores partidos”.

De otra parte, elogió el trabajo que hizo el Once Caldas, dijo que eran un buen equipo y que estaban jugando bien, simplemente no se le estaban dando los resultados al equipo de Manizales.

Así las cosas, los dirigidos tendrán que jugarse la vida en la fecha 18 de la Liga BetPlay cuando se enfrenten al Deportivo Pereira. Actualmente, los ‘Tiburones’ tienen 24 puntos y están dentro del grupo de los ocho, pero deben esperar al final de la fecha 17 para saber si siguen dentro de los clasificados.