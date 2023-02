Bastante acalorada estuvo la rueda de prensa de este miércoles 22 de febrero del Junior de Barranquilla, de cara al duelo del sábado contra La Equidad, correspondiente a la fecha 6 de la Liga BetPlay.

En la atención a medios, Walmer Pacheco no quiso responder ninguna pregunta y solo se enfocó en una tema que causó críticas horas atrás, el cual tiene que ver con una foto en la que aparece lleno de harina, supuestamente, disfrutando del Carnaval de Barranquilla.

Y es que la controversia se dio luego de que el lateral derecho no fuera convocado para enfrentar al Deportivo Pasto el fin de semana pasado; razón por la cual algunos portales deportivos indicaron que Pacheco había pedido permiso para estar en las fiestas.

Junior: Walmer Pacheco aclaró supuesta foto en Carnavales de Barranquilla

Ante la situación, el defensor explicó que no viajó a Pasto por decisión técnica y argumentó que es falso que su baja de la convocatoria se haya dado por indisciplina o alguna lesión.

“Quiero aclarar un tema de una foto mía que anda rondando con maicena. Si no viajé a Pasto fue por decisión técnica, no porque estaba golpeado ni porque pedí permiso para estar en el Carnaval de Barranquilla”, dijo el futbolista.

Asimismo, el lateral, con celular en mano, indicó que la foto con maicena se debe a que estaba compartiendo un momento de diversión con sus hijos por lo que no entiende a qué se deben los falsos rumores. Furioso, pidió respeto por su familia.

“Ya cometí los errores que tuve que cometer. Tengo dos hijos, tengo a mi familia a la cual tengo que cuidar con estos comentarios, porque me tienen aburrido con todo lo que me han escrito. ¿No puedo disfrutar con mis hijos? ¿No los puedo llenar de maicena o enseñarles algo? Es increíble que, por como va el equipo, quieren formar una bola de candela”, precisó.

Finalmente, Pacheco manifestó que si bien es cierto que el club no pasa por un bueno momento deportivo, las periodistas y aficionados no deben aprovecharse para crear escenarios que afectan al equipo.

“Admitimos que no se nos están dando los resultados, tenemos que mejorar, pero si yo no viajé a Pasto, no fue porque yo no quise, sino por decisión técnica. Cualquiera que ponga el profesor está para jugar y responder. No quiero que esto siga creciendo. Lo hago por el bien de mi familia“, concluyó.