Las transferencias de Daniel Giraldo en los últimos años han dado mucho para hablar, pero la molestia de los hinchas de Junior y la prensa de Barranquilla ha sido evidente y con polémicas. Y aunque el jugador dio unas cortas palabras para confirmar que se iba del club, antes de su regreso a Millonarios, lo han atacado con todo.

Hay que recordar que el volante tuvo un buen paso por Santa Fe y se hablaba de una salida al fútbol internacional, pero terminó en el equipo azul de Bogotá y eso no gustó. Y después de un corto paso por los ‘embajadores’, terminó en el equipo ‘juniorista’, dejando también malas sensaciones en los hinchas de ‘Millos’.

Pues, en el ‘tiburón’ no le fue bien y ahora vuelve a Millonarios después de un año, algo que ha dejado muy molestos a los hinchas de Junior. Pero los periodistas de Barranquilla han mostrado públicamente que también quedaron molestos con el jugador nacido en Cali.

Furia de periodistas de Barranquilla por la salida de Daniela Giraldo de Junior a Millonarios

El pasado 22 de diciembre llegó Giraldo a la sede administrativa de Junior para terminar su vínculo con ese club, así quedaba libre para poder regresar a Millonarios. Se ha conocido que el jugador resignó dinero y tuvo que pagar una especie de ‘indemnización’ a los barranquilleros.

Y aparte de esta situación, el futbolista dijo que hablaría con los medios al final de la reunión, por eso los periodistas lo esperaron un buen rato y estaban confiados de tener la oportunidad de hacerle varias preguntas. Pero esto no ocurrió, Giraldo salió y dio cortas palabras hacia los hinchas y se despidió de forma rápida:

“Quiero dar las gracias a todos, a ustedes [periodistas]. Fui un jugador que vino a hacer las cosas bien y agradecido con el club, con la hinchada. Que me disculpen, este año, que no fue bueno. Y para adelante, la vida sigue y que estén muy bien a todos”.

Pues estas palabras no dejaron contentos a los hinchas, pero la molestia fue evidente en los periodistas que estuvieron afuera de la sede del Junior y a quienes estaban pendientes de lo que podía decir Giraldo. Por eso se desahogaron y hablaron muy fuerte por medio de videos y programas, uno de ellos fue Giovanni Cárdenas, periodista de Caracol Radio en Barranquilla y que habló en el programa ‘El Vbar’:

“El hombre ni siquiera contestó, de manera que así son los jugadores, que ni siquiera salen. No sé si estaba molesto porque le tocó ceder mucho dinero, que Junior no lo dejó ir gratis”.

Y Richard Martínez, otro periodista barranquillero, se expresó así en medio de una serie de videos subidos a la cuenta de Instagram @competenciasy campeones

“Ahí está, Daniel Giraldo solamente dio palabras de agradecimiento, va saliendo de la sede de Junior de Barranquilla. Y la verdad es que se va sin decir mayor cosa y no es la idea, porque no es simplemente llegar, firmar un contrato, ganarse una buena cantidad de dinero y después salir como si nada. Queda muy mal eso. Después, los medios de comunicación somos los que inventamos y decimos. Ahí está…”.

En medio de una transmisión de ‘Habla Deportes’, Juan Salvador Bárcena también se desahogó, junto al periodista Sergio Vargas, sobre lo que fue la salida de Giraldo. Comentando también que al mismo tiempo salió Ramón Jesurún de la sede administrativa del Junior y tampoco dio declaraciones importantes:

“Daniel Giraldo no dijo nada, prácticamente… No dijo nada, dijo que lo dio todo, ‘se arrugó’, se subió al carro y se fue… No dijo absolutamente nada… Que hable Giraldo, que el aficionado lo quiere escuchar”, dijo con mucha molestia Bárcena. Mientras que Vargas estaba al lado de la camioneta que transportaba a Giraldo e intentaba que el jugador lo atendiera, junto a los otros periodistas presentes: “Giraldo dijo que iba a hablar, al final no habló, no dio declaraciones”.

“Dios mío, no puede ser… No, Dios mío, qué cobardía… Él dijo que iba a dar declaraciones, no puede ser que tenga que jugar con las personas así, ¿cómo no baja el vidrio? No, no, no. Terrible… Así se fue Daniel Giraldo del Junior, sin pena ni gloria, ese frío aquí no sirve”.

Así siguió Juan Salvador. Mientras que en la misma transmisión estaba Luis Ángel Ortiz, quien dijo: “Qué salida de Daniel Giraldo, por la puerta de atrás”.

En simultánea, Juan Salvador publicó un tuit, que fue redactando y diciéndolo en voz alta: “Daniel Giraldo se fue sin decir mucho y oficialmente no es más jugador de Junior. Sin pena ni gloria y literalmente por la puerta de atrás. Lo peor del momento, fue la doble salida junto con el presidente de la Federación, para que fuera más fácil. Chau, chau adiós”. Y después el mismo periodista calificó de ‘pechuga’, o sea ‘pecho-frío’, a Giraldo.

Y para finalizar la serie de críticas, Richard Martínez se unió a la transmisión de ‘Habla Deportes’ y no se guardó nada, incluso justificó que los hinchas atacaran a Giraldo en redes sociales:

“Salida sin pena ni gloria, de Daniel Giraldo, de la sede administrativa del Junior. Se citó a la prensa a las 9 de la mañana para poder tener el testimonio del jugador y simplemente dijo palabras de agradecimiento… Está mal, de parte del jugador, no comentar el hecho de que no se le dieron las cosas, las disculpas a los aficionados… La gente lo va a vapulear en redes sociales y cómo le dices a la gente que no lo haga, si las acciones son las que demuestran que le importó un carajo esto… Alguien me escribió por la interna, se fue como un ladrón, y cómo le digo a la gente lo contrario”.

La molestia es evidente y estas salidas de los periodistas solo avivan más lo que pueden sentir los hinchas de Junior por la salida de Daniel Giraldo a Millonarios.