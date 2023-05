El técnico se desahogó durante una entrevista y trajo a colación ese episodio negativo de su vida para justificar el por qué no hay indulto para Luis ‘Chino’ Sandoval y para los otros cuatro jugadores que así como él se equivocaron (no de la misma manera), pero que con su conducta irregular terminaron perjudicando la imagen de una institución deportiva, en el caso de los futbolistas la de Junior, y en su caso la de la Selección Colombia.

“A mí se me vino el mundo encima, me destrozaron, me dieron con todo. Tuve que irme de la Selección. Tuve que encerrarme seis meses, eso se paga, y de eso se aprende”, recordó el entrenador del equipo ‘Tiburón’ aquella agresión en un bar de Bogotá a una de las cuatro mujeres que han marcaron su vida, hecho violento que le costó su salida del banquillo de ‘la Tricolor’ en 2011.

Isabel Fernanda del Río Maya es la mujer que denunció públicamente al técnico paisa por propinarle golpes en el establecimiento nocturno en agosto de ese año.

Luego de varios años de permanecer en silencio, la mujer concedió una entrevista para El Espectador en 2014 y para el programa del Canal Caracol ‘Los Informantes’ en 2020:

En ambos diálogos confesó que cuando ocurrieron los hechos ella tenía 22 años y ‘Bolillo’ 46: “Me atraía demasiado y a veces no entendía por qué”.

Las siguientes son las declaraciones de Isabel Fernanda del Río Maya:

‘Bolillo’ y las tres mujeres con las que ha tenido una larga relación sentimental

Mucho antes de todo ese escándalo, ‘Bolillo’ sostuvo una relación desde los 15 años con Clara Velásquez, su novia de la juventud con la que mantuvo una relación de 12 años antes de subir al altar, de acuerdo con el portal Caustica.

Posteriormente después de su divorcio, llegó a su vida Diana Duque, madre de su hijo Daniel Gómez, con quien duró 16 años de relación, según su confesión en El Espectador.

Actualmente, Luz Adriana Ortiz es la esposa del entrenador del Junior, una mujer que ha compartido con él muchos de sus grandes pasos dirigiendo selecciones como las de Guatemala y Panamá.