View this post on Instagram

Nunca pensé que este podría ser un #tbt Era nuestro presente, y hoy ya hace parte del sueño que teníamos de volver a estar juntos en la redacción que nos unió, que compartimos con amor. Una casa que es la nuestra! En la que crecimos…celebro tu vuelo!!! Te amo mi amor y que Dios siempre vaya delante tuyo. Ojalá, gracias a esta loca pasión por el periodismo que a mi me mueve, nos volvamos a encontrar en el mismo escenario para poderte abrazar fuerte cuando algo me pasa y saber que te tengo cerca…me siento muy orgullosa de ti @jfcadavid y lo que viene es un reconocimiento a tu disciplina y entrega, al esfuerzo y sacrificio de nosotros como familia. Vuela alto beby!!!! Vamos contigo!