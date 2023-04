Todo comenzó por el comentario que escribió el periodista César Augusto Londoño hace algunos días sobre las barras bravas en Colombia, a raíz de lo que pasó con ‘Los del sur’ en el juego entre Atlético Nacional y América de Cali, que fue suspendido por falta de garantías.

En ese entonces, el comunicador señaló que los integrantes de las barras bravas eran delincuentes, vagos y drogadictos, por ende, deberían desaparecer; hecho que provocó la reacción de Felipe Muñoz, líder de la barra ‘Los del sur’, quien le contestó con vehemencia a Londoño durante una ‘stream’ con ‘Dímelo King’.

“Es una afirmación tonta, estúpida, calumniosa, discriminatoria, estigmatizante, estereotipada… Es una apreciación estúpida por parte de un periodista que es muy célebre y no porque sea bueno. , dijo el líder de ‘Los del sur’.

Ante la controversia, este lunes 24 de abril, en el programa ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio, Londoño dedicó un espacio para contestarle a Muñoz, reafirmando su opinión sobre que las barras bravas tienen que desaparecer.

“Don Felipe, mire. Ustedes, los barristas, ‘Los del sur’, quedaron en evidencia. Con la violencia que ejercen desnudaron sus propósitos claramente económicos con el tema de la barra… Ustedes usan la violencia para intimidar y amedrentar las directivas de Nacional. Se les acabó la ‘tetica’, esos 1.200 millones de pesos que les daba Nacional por cuidarse ellos mismos y a la barra visitante que ellos iban a agredir”, dijo en primer lugar.

Asimismo, el experimentado comunicador se refirió al inconveniente que tuvo con René Higuita hace varios años, el cual Felipe Muñoz recordó en la entrevista, afirmando que “Higuita una vez le dio su merecido en un aeropuerto, precisamente, por imprudente, grosero e irrespetuoso”.

Londoño le pidió a Muñoz que dejara quieto ese tema, ya que tiene conocimiento sobre a qué iban los futbolistas de Nacional a reunirse con Pablo Escobar en esa época.

“No me hable del tema Higuita porque en esa época, años 90, yo sí sé bien qué hacían los jugadores de Nacional jugando en La Catedral, al lado de Pablo Escobar e invitados por Pablo Escobar, y qué bajaban de La Catedral en los carros en los que llegaban a sus casas. No me hable de eso porque tengo muchas historias”, precisó.