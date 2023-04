El funcionario en cuestión se llama Juan Pablo Ramírez y se ha mostrado como férreo defensor de los barristas de Atlético Nacional que a punta de desmanes hicieron suspender el partido ante América de Cali, actos por los que terminó culpando a los dirigentes del elenco ‘verdolaga’, pues estos cortaron los beneficios económicos que les venían dando a los violentos.

(Vea también: “Dar porcentaje a barras”, otra idea de Petro apoyada por Alcaldía de Medellín)

En ese sentido, el hombre se ofreció “para hacer realidad la propuesta” del actual jefe de Estado de Colombia, que en diciembre de 2021 planteó que “los hinchas tengan un porcentaje de los equipos profesionales a través de las barras”.

Presidente @petrogustavo me ofrezco de manera humilde y respetuosa para trabajar en hacer realidad esta propuesta. pic.twitter.com/bWsaKjNsQw

Sin embargo, el mandatario no dio a entender cómo llevar a cabo dicho plan, lo que hizo pensar que la idea de la expropiación podría ser la vía para que algo así se pueda dar si se tiene en cuenta que los clubes son empresas de capital privado

Fue por ello que en una vehemente despachada en Caracol Radio, César Augusto Londoño empezó cuestionando al secretario por, según él, tener intereses en el asunto.

“Esta es una manera de quedar bien con los votantes o con las barras que el secretario de Gobierno de Medellín defiende con propósitos que son bastante claros”, apuntó.

Lee También

El comentarista dijo que se está haciendo política “metiendo populismo, pero con el dinero de los demás”. En consecuencia, indicó que para que el plan del presidente de Colombia se haga realidad hay una vía “fácil y simple”, consistente en “que los hinchas saquen su dinero y compren”.

Acto seguido, recordó la temible práctica de la expropiación que en regímenes totalitarios suele ser habitual:

“Yo creería que no están pensando en expropiarlos, pues el Gobierno ha dicho muchas veces que no lo va a hacer, pero no veo otra fórmula”.