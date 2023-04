Luego de los desmanes protagonizados en el estadio Atanasio Girardot, la barra de ‘Los del sur’ ha estado en el ojo del huracán. La pugna que cazó con las directivas de Atlético Nacional le ha significado críticas y su líder, Felipe Muñóz, se pronunció sobre un duro comentario que lanzó César Augusto Londoño a propósito de la polémica.

El periodista deportivo tildó a los barristas de “vagos” y “drogadictos”, sugirió que tienen un negocio con boletas, drogas y viajes, motivos por los cuales considera que a las barras bravas hay que erradicarlas.

Al líder barrista no le gustó ni cinco el mensaje de Londoño y en entrevista con ‘Dímelo King’ le dio con todo: le dijo nefasto, adefesio y afirmó que lo conocen en el país, pero no por ser bueno en su trabajo.

“Creo que me sé de memoria los tuits de ese personaje nefasto, a quien no sé cómo le doy importancia, pero me toca enterarme muy bien de esos adefesios periodísticos de todos los días. Me imagino que es uno donde dice: ‘drogadictos’. Sinceramente, a eso no hay que gastarle neuronas leyendo. Yo me imagino que ha dicho lo mismo que toda la vida”, afirmó Muñoz.