Los amantes del fútbol quedaron con ganas de vivir uno de los compromisos clásicos del balompié criollo, luego de la suspensión obligada del partido entre Atlético Nacional y América de Cali.

Los actos de violencia previos al compromiso, como el robo a mano armada del que fueron víctimas dos periodistas que acompañaban al club ‘escarlata’ y los enfrentamientos dentro del máximo coliseo de los paisas no permitieron que la pelota rodara.

Algunos videos captados por los hinchas del elenco ‘verdolaga’ evidenciaron cómo barristas de ‘Los del Sur’ ingresaron al terreno de juego para enfrentarse con el Esmad, minutos antes del inicio del juego.

Qué le dijo César Augusto Londoño a barras bravas de Nacional en Twitter

Ante esa situación, el comentarista deportivo lanzó un trino en el que se despachó en contra de los mal llamados ‘hinchas’ que protagonizaron la revuelta:

Las barras bravas están identificadas: son vagos, drogadictos, con tendencia al bandidaje, andan armados y con malas intenciones. Pero los dejan ingresar a los estadios. Tienen un negocio montado con boletas, droga, licor y viajes. Hay que erradicarlas, delincuentes disfrazados — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 16, 2023

Londoño afirmó que esos barristas “andan armados y con malas intenciones”, lo que es perjudicial para el fútbol nacional y para la seguridad de quienes asisten a los estadios del país.

Pero ahí no pararon los descalificativos del periodista, pues también dijo que a esas barras hay que “erradicarlas” ya que, en su criterio, se tratan de “delincuentes disfrazados”.

Algunos tuiteros compartieron las opiniones del comunicador agradeciéndole por “expresar los que muchos y verdaderos hinchas” sienten, mientras otros le pidieron no generalizar y hasta que rectifique sus palabras, puesto que pidió bajarle el tono a la denuncia contra los 3 jugadores del Once Caldas que fueron culpados por extorsionar a una mujer: “¿Entonces los bandidos sólo van a las tribunas? Estigmatizar a la gente no está bien”, le respondió un usuario de redes.