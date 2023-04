En la mañana del lunes, 10 de abril de 2023, se conoció el penoso caso de varios jugadores del registro del Once Caldas, que fueron capturados por las autoridades, debido a una presunta extorsión a una estudiante española. Pues, en medio de lo que generó este caso en la opinión pública, se conoció la opinión de César Augusto Londoño y dejó mucha polémica en el ambiente.

Aparte de estar en el gremio del fútbol, en su posición como periodista, este comunicador ha reconocido ser hincha del equipo de Manizales, por eso no pasó inadvertida su opinión sobre el caso. Aunque no pidió que les rebajaran el castigo y consecuencias legales, sí pidió que el club no los sacaran de sus filas y que entendieran el error.

Con el pasar de las horas, se conocieron las identidades de los señalados de la extorsión; Guy Esteban García, Santiago Mera y Debinson Mateus. Además, salió un comunicado oficial del Once Caldas en el que se desligan del delito porque estos hechos “no corresponden con los valores y lineamientos de la institución” y no son responsables ni solidarios con “acciones individuales a título personal y ajenas al ámbito deportivo que los jugadores o funcionarios realicen en su tiempo libre”.

¿Qué dijo César Augusto Londoño al Once Caldas por presunta extorsión de tres jugadores del equipo?

Según se supo, la mujer extranjera perdió su celular y los jugadores lo habrían encontrado y habrían exigido una alta suma de dinero para devolverlo. Algo que llevó a que ella denunciara y se diera la investigación para dar con los responsables de esta “extorsión”.

Ante lo ocurrido y debido al revuelo y condenas públicas que hicieron con los futbolistas del ‘blanco blanco’, César Augusto manifestó que está en desacuerdo de lo que se ha dicho, ya que “han puesto como los peores delincuentes del país”. Esto lo hizo en medio del programa ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol radio, el mismo día de la captura.

En un apartado posterior, Londoño dijo: “¡Qué triste lo de los jugadores del Once Caldas! Tres juveniles” y dio su punto de vista del caso: “Se encontraron un celular, quisieron extorsionar a una española, estudiante, dueña del celular. (Ella) Presentó la denuncia, los pillaron y los detuvieron. Es excarcelable el delito”.

Pero después, para sorpresa de muchos oyentes, el mismo periodista hizo su pedido al equipo de sus amores:

“Yo pediría, aunque es terriblemente grave lo que pasó porque uno tiene que ser honrado en la vida, yo le pediría al Once Caldas que no los saque, porque en la vida, la gente se equivoca, que les dieran una segunda oportunidad”.

El tema no quedó ahí, después hubo una mención al escándalo que ocurrió con el Dalái Lama y un pequeño niño, al que le hizo gestos con su lengua y llevó a que le diera un beso en la boca. Y César Augusto Londoño calificó esto como una equivocación: “Se equivocó el dalái lama con el peladito; pues, estos pelados también se equivocaron y tendrán que aprender la lección. Pero le pido al Once que nos los saque, porque, a lo mejor, es el futuro en el que están soñando familias con necesidad y podrían ver truncada su carrera por ese acto terrible que hicieron”.

Para finalizar su intervención, el integrante de Caracol Radio manifestó su molestia, de nuevo, por los calificativos a los tres jugadores y comparó con otras situaciones que se viven en Colombia: “Salieron como si fueran los peores delincuentes, en un país en el que liberan a narcotraficantes, guerrilleros, al que se roba el celular, no lo meten a la cárcel. Por lo menos, darle una segunda oportunidad a tres pelados que están utilizando el deporte para tratar de sobrevivir, creo que vale la pena”.

(Escuchar desde el minuto 57:34)

Hasta el final del programa radial no se había conocido una decisión o pena contra los tres integrantes del Once Caldas y tampoco quedó claro que los hubieran despedido del club, pero la opinión y palabras de Londoño quedaron en el aire y dan mucho para hablar.