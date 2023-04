Tras el partido de ida de las semifinales de Copa Italia, el futbolista antioqueño Juan Guillermo Cuadrado quedó en el ojo del huracán tras propinarle un puñetazo a Samir Hnadanovic, arquero del Inter. Después de ese bochornoso hecho, el ‘Panita’ pasó la página y fue titular en la derrota de su equipo 2-1 ante Lazio por la fecha 30 de la Serie A.

Durante este encuentro, el colombiano fue agredido con insultos racistas por un sector del estadio Olímpico de Roma. Tantos fueron los cánticos hacia Cuadrado que a la voz del estadio le tocó intervenir para pedir respeto hacia el colombiano.

🚨 Hier soir, pendant le match #LazioJuventus, Cuadrado a été victime d'insultes racistes provenant du virage de la Lazio.

Le speaker du stade a dû intervenir.@OfficialSSLazio ON ENDORT PAS L'AFFAIRE ! ON IDENTIFIE CES ABRUTIS ET ON LES BANNIE À VIE !#NoRacism ✊🏿✊🏼✊🏻 pic.twitter.com/1V5DWvKpdw

— TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) April 9, 2023