Ya han pasado casi nueve meses desde que se dio la salida de Gio Moreno de Atlético Nacional. Esta fue una de las situaciones que empezó a detonar el inconformismo de la hinchada con los dirigentes del club. Muchos fueron los intentos y las peticiones para que el creativo siguiera vistiendo la camisa verde, pero al final la decisión fue irreversible.

En el primer partido de Nacional en la Liga BetPlay II, el estadio Atanasio Girardot le rindió un sentido homenaje a uno de los grandes artífices de la estrella número 17. Tras despedirse del verdolaga, el futuro del ‘Flaco’ era un misterio y sonó para reforzar a varios equipos del fútbol colombiano en ese semestre. Junior y Envigado eran los principales candidatos, sin embargo, esto no se terminó dando.

Para el inicio de este 2023, Giovanni volvió a ser noticia pues su nombre aparecía en los planes del Independiente Medellín. Esto no cayó nada bien en los aficionados verdes que se empezaron a manifestar por las redes sociales y a pedirle al jugador que no se fuera al rival de patio.

Incluso hubo quienes lo empezaron a tratar como traidor por tener la intención de llegar al ‘Poderoso’. Para tranquilidad de los seguidores del ‘Rey de Copas’ estas negociaciones se terminaron cayendo. Ahora, se conocieron más detalles de lo que fueron estos acercamientos y lo que le dijo la barra ‘Los del sur’ a Gio.

El líder de la barra contó que el volante le contó que estaba en conversaciones con el rojo de la montaña y que a este no le gustó para nada su reacción.

“Él me dijo que en nombre de la amistad me quería contar que se iba al Medellín. Yo le dije que no me podía decir eso, porque le estaba faltando al respeto a una palabra que nos dio que era que ya se iba retirar y que nosotros íbamos a ser su único equipo en Colombia. Le dije, Gio es insoportable que te veamos con esa camiseta puesta. Creo que no le gustó mucho y lo entiendo, pero creo que lo que hicimos fue hacerle el favor de evitarle un hostigamiento por parte de la barra”, reveló Felipe Muñoz.