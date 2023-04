La reaparición del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien retornó al país y lo primero que hizo fue ponerse la camiseta de Atlético Nacional, para demostrar, según él, que no es un enemigo del club, sigue generando fuertes reacciones en las redes sociales, entre sus simpatizantes y contradictores.

El mandatario, quien parece haber dejado atrás el tono fuerte en el que se refirió a la dirigencia del ‘Rey de Copas’, equipo del que es hincha, regresó al territorio patrio luego de encontrarse en Guatemala, de acuerdo con su versión en labores de visita a las filiales de EPM en Centroamérica.

“Hemos suspendido el trabajo que veníamos haciendo en las filiales de EPM en El Salvador, Guatemala, Panamá y México, porque venimos a que vuelva el fútbol a Medellín. Por eso vengo con la camisa puesta. Nos ponemos la camisa en ese propósito”, dijo en su arribo a Bogotá.

Vamos a devolverle el fútbol a Medellín. Aquí mis declaraciones. pic.twitter.com/BaiTJL4UfW — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 19, 2023

“Pido a la Organización Ardila Lulle, con todo respeto, que le diga a sus directivos que reconozcan la necesidad de manejar un lenguaje asertivo con el equipo que tiene la barra más grande del país”, agregó Quintero en sus declaraciones, en las que también le pidió mesura a la barra ‘Los del sur’.

César Augusto Londoño criticó a Daniel Quintero, alcalde de Medellín

Esta presencia con los colores ‘verdolagas’, como era de esperarse, no pasó desapercibida. En especial de uno de sus más fuertes críticos en los últimos días: el periodista César Augusto Londoño, quien a través de su cuenta de Twitter se destapó y lanzó fuertes calificativos contra el gobernante.

En su perfil, que siguen 1,1 millones de usuarios de la red social, el director del espacio ‘El Pulso del Fútbol‘ de Caracol Radio no se quedó callado y le pidió coherencia al burgomaestre en su pronunciamiento. Todo ante lo que fue un cambio en la postura en el tema entre el club y sus hinchas.

“Sea coherente alcalde @QuinteroCalle. Después de amenazar al presidente del verde, responsabilizar al equipo y apoyar a los violentos que sacaron a Nacional de su ciudad, Medellín, llega a El Dorado con la camiseta de @nacionaloficial para conferencia. Descaro y cinismo extremos”, dijo Londoño.

Sea coherente Alcalde @QuinteroCalle

Después de amenazar al presidente del verde, responsabilizar al equipo y apoyar a los violentos que sacaron a Nacional de su ciudad, Medellín, llega a El Dorado con la camiseta de @nacionaloficial para conferencia. Descaro y cinismo extremos pic.twitter.com/kbbTaPDy1J — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 19, 2023

El comentario, que ya fue retuiteado por más de 2.000 seguidores y recibió más de 7.000 ‘Me gusta’ parece recoger, por su impacto, el malestar de una buena parte del país futbolero. Los cuales vieron cómo Quintero, a través de sus perfiles oficiales, atacó al presidente de Nacional, Mauricio Navarro.

“Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce”, publicó Quintero.

Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

Con todo y ello, esta nueva posición del mandatario de los medellinenses, quien habría recapacitado, es una luz de esperanza en que este conflicto: surgido por la negativa de la cúpula de la institución de seguir dando beneficios económicos al colectivo barrista, que a su vez respondió con violencia.