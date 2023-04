Luego de las declaraciones del presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, quien acusó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de estar del lado de ‘Los del sur’ y prestarse para la presión de la agrupación contra el club, el mandatario local le respondió con dureza a través de Twitter.

Quintero, quien se encuentra de vacaciones, pero fue informado de los desmanes en el Atanasio Girtardot, en la previa del cotejo entre el ‘verde’ paisa y América de Cali, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 1 2023, y había amenazado con no prestarle más el estadio al equipo antioqueño, fue más allá.

(Vea también: Nacional vs. América, ¿cuándo jugarán? Nueva fecha afectaría a Millonarios, Santa Fe y más)

Alcalde de Medellín ataca a presidente de Atlético Nacional

“Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce”, publicó Quintero contra el directivo, quien reveló esta mañana las absurdas exigencias de los barristas verdes.

Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

Este sería un capítulo más en el naciente ‘rifirrafe’ entre ambos, luego de que se conociera la postura del secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, quien si bien dijo rechazar los actos de violencia en el escenario deportivo, también conminó al club local como responsable de la seguridad.

“Lo que los medios quieren mostrar como una posición parcializada por parte de nuestra administración, es el hecho de llamar al diálogo y no estar dispuestos a poner policías como carne de cañón a romperse la cabeza con los hinchas en cada partido”, publicó el funcionario.

Lo que los medios quieren mostrar como una posición parcializada por parte de nuestra administración, es el hecho de llamar al diálogo y no estar dispuestos a poner policías como carne de cañón a romperse la cabeza con los hinchas en cada partido. — Juan Pablo Ramírez (@Juanparal) April 17, 2023

(Lea también: Barra señala a presidente de Nacional de pedirle favores ilícitos: “Ahora, indignado”)

Esta tarde (3:00 p.m.), en el despacho de Quintero pero sin el burgomaestre, quien está en Guatemala, y será sustituido en esta reunión por el gobernante encargado, Óscar Restrepo, se llevará a cabo una reunión en la que se definirá la próxima localía de Nacional, que juega Copa Libertadores.

En efecto, este jueves (7:00 p.m.) deberá recibir a Melgar de Perú, por la segunda fecha del Grupo H de la competición. En caso de que no se llegue a un acuerdo para poder utilizar el Atanasio Girardot, al club antioqueño le tocará buscar escenario para afrontar este importante duelo.

Lee También

Hace algunas horas, se filtraron unos audios que comprometen a los barristas de ‘Los del sur’ y dejarían en evidencia que lo que hicieron en el estadio fue planeado.