No se puede normalizar que barras bravas o grupos de aficionados interrumpan los partidos con violencia, tampoco que su comportamiento lleve a que no se pueda jugar, pero eso pasaba esporádicamente y en casos específicos y puntuales. Sin embargo, en el último tiempo se ha repetido y ha dado para que hablen desde todos los sectores que rodean el fútbol colombiano.

Hinchas, periodistas, directivos, políticos, alcaldes, funcionarios públicos, barras bravas, todos tienen una postura sobre lo que viene pasando y una lectura para solucionar las cosas. Sin embargo, después de las protestas violentas de ‘Los del sur’ contra los directivos de Atlético Nacional y con las agresiones de ‘Holocausto norte’ a los jugadores del Once Caldas, el tema ha tomado otro nivel.

Por eso los escritos y palabras de Jorge Enrique Vélez no pasan inadvertidos y terminan creando más división alrededor del FPC. Recordando que este hombre es un político que pasó por la presidencia de Dimayor y en la actualidad es parte de la junta directiva del equipo blanco de Manizales.

Jorge Enrique Vélez dice que disturbios en el fútbol son obra de la ‘primera línea’

En la cuenta de Twitter de Vélez, quien tuvo una muy mala salida de Dimayor y pocos tienen buenos recuerdos de su gestión y formas, se leyó el siguiente trino para alertar a la Fiscalía General: “No es una casualidad. Creo que detrás de lo ocurrido en Medellín y Manizales, hay una estrategia de milicias urbanas y ‘primera’ línea”.

Lo de las barras bravas no es una casualidad . Creo que detrás de lo ocurrido en Medellín y Manizales hay una estrategia de milicias urbanas y primera línea . @FiscaliaCol — Jorge Enrique Vélez (@jevelezg) April 19, 2023

Pudiera parecer un perfil falso, un error o tener alguna explicación que no lleve a la polarización social y política que se vive recientemente en Colombia. Pero queda claro que este abogado tiene una postura firme al ratificarle a la Revista Semana sus teorías y aumentó las razones que tiene para afirmar que: “todo esto hace parte de la primera línea y de una estrategia para desordenar el país”.

Pero el tema no es solo de ahora, según el expresidente de la Dimayor, ya que también pasó por la Secretaría de Gobierno de Medellín y desde el año 2011 se dio cuenta de supuestas infiltraciones de milicias urbanas en las barras bravas: “hubo unas amenazas bastante grandes y en un clásico nos tocó cerrar el estadio y hacer por primera vez en Colombia un partido sin público. De ahí en adelante se empezó todo un proceso de sentarse con ellos y desafortunadamente eso no ha funcionado”.

Vélez nunca ha tenido opiniones intermedias, por eso sentenció que los problemas en Medellín y Manizales no se han debido a barras bravas y así lo explicó: “Los barristas quieren el equipo, no son violentos, ni atacan, ni extorsionan, ni hace todas las cosas que hacen estar personas”. Por eso no dudó de llamar a los responsables “delincuentes” y afirmó que la Policía tiene pruebas de que los ataques son contra de las autoridades.

Lo más fuerte que dijo Jorge Enrique Vélez fue lo de “masificar” jóvenes, señalando directamente a “la guerrilla” y a “la izquierda”, aprovechando la pasión del fútbol:

“Masificar jóvenes es muy fácil. Porque son pelaos que llegan acalorados a los partidos. Algunos han consumido drogas, otros han consumido licor y obviamente es muy fácil masificar. Esa es la estrategia de la guerrilla y de la izquierda… esos muchachos en su rabia de porque perdió el equipo, o no les dan las boletas, cualquiera de las circunstancias empiezan la manera de iniciar el desorden”.

Y en una sentencia mucho más fuerte, el actual integrante de la junta directiva del Once Caldas sacó palabras que parecen relacionadas con todo, menos con el tema deportivo:

“El interés que tienen las milicias y es provocar desorden. Si fueran contra el equipo, simplemente no irían a los estadios… El ataque a la policía, a las estaciones de buses, a los vehículos y esa no es la actuación de una barra, sino de las milicias o la guerrilla”.

¿Por qué se fue Jorge Enrique Vélez de la Dimayor?

La llegada de Vélez a la cabeza de la División Mayor del Fútbol Colombiano se dio para reemplazar a Jorge Fernando Perdomo, su acercamiento a los directivos se dio en el año 2018 y se cerró en medio del Mundial Rusia 2018. Cuando fue nombrado, se hablaba de materializar muchos planes y negocios para el desarrollo del fútbol, pero todo terminó en una división de equipos tradicionales e históricos contra los más jóvenes y menor cantidad de hinchas.

Pero lo que aceleró la salida de Vélez fue la llegada del COVID-19 que obligó a parar el fútbol y empezaron las urgencias de dinero, las renegociaciones de los contratos, el incumplimiento con una supuesta oferta de un interesado en comprar los derechos de televisión para otros países, peleas directas con un sector político y la imposibilidad de implementar un protocolo de bioseguridad viable.

Nunca quedó clara su desvinculación del ente máximo del FPC, tampoco se supo si realmente hubo una indemnización alta o un acuerdo de confidencialidad. Solo se comunicó que salía del cargo y esta decisión ayudó a que se acelerara el regreso del fútbol, cumpliendo protocolos y con autorizaciones que no se tenían bajo su mandato.