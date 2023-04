Es difícil dejar los disturbios de lado, ya que fue el punto máximo de la división entre los directivos de Atlético Nacional con la barra ‘Los del sur’, lo que causó la suspensión del partido contra América y el cambio de sede del juego por Copa Libertadores. Pero parece que las partes están pasando la página y ahora dio la cara el representante del colectivo de aficionados.

Durante el programa ‘Equipo F’ de ESPN Colombia, volvió a hablar Felipe Muñoz, que es uno de los que comanda el grupo más popular de hinchas del ‘Verdolaga’. Aunque había dado declaraciones en la mañana del lunes 17 de abril, con una postura firme y dura, en la noche del mismo día su intervención fue más serena.

Ofreció disculpas y reconoció que esto no debía llegar a tales consecuencias, pero insistió en señalar al presidente del club y explicó que no pueden hacerse responsables de todos los comportamientos individuales que se presentan, dentro o fuera de la tribuna sur del Estadio Atanasio Girardot.

Disculpas y explicaciones del líder de ‘Los del sur’ por disturbios antes de Nacional vs. América

Cuando habló ‘Pipe’ Muñoz, estaba en línea el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, pero no intervino ni hubo confrontación, simplemente escuchó y después dio su versión. Lo más llamativo de lo que dijo el representante de ‘Los del sur’, por lo ocurrido en el escenario deportivo, fue el tema de la responsabilidad que tienen como barra:

“Quiero ponerle un poco de serenidad y sensatez a esto. A la hinchada, al club, a la sociedad en general; nosotros estamos apenados y avergonzados por lo ocurrido. Por más de las responsabilidades individuales de algunos pelados, que tendrán que responder judicialmente y no sentimos que haya una responsabilidad absoluta de la barra”.

Eso sí, Muñoz no justifica la violencia y por eso le habla a los aficionados del equipo verde de Antioquia: “Acepto que la violencia es injustificada, no tiene presentación y no tiene nombre. No hay argumentos ni discusión válida al respecto. Quiero decirle a la gente que nosotros estamos apenados, de ser necesario, ofrezco disculpas y pido perdón a la hinchada de Nacional por lo que ocurrió”.

Desde el club se afirma que el interés de la barra es económico, que por eso han ejercido presión y recurren a este tipo de situaciones. Pero el representante de este grupo de aficionados dio su versión y dijo que Navarro ha mentido: “No creo que se trate de beneficios, extorsiones, intimidaciones o coadministración. Con mucho respeto por el presidente de Nacional, no está ejerciendo su obligación de decir la verdad y no lo hace de manera transparente”.

Muñoz, que también hace parte de una banda de rock, explicó que hay afirmaciones desde Atlético Nacional que “no corresponden a lo contractual y a acuerdos que hemos tenido con Nacional”.

La propuesta de ‘Los del sur’ es tener un diálogo como el de antes, ya que hoy no hay relaciones buenas, pero afirman que no hay interés de tomar decisiones internas o que condicionen a la organización. Muñoz también criticó el precio de los abonos, los temas de mercadeo y la gestión deportiva, que no satisface a los hinchas por la falta de refuerzos y hay malos resultados.

Otro de los aspectos puntuales a destacar del discurso de Felipe Muñoz es el pronunciamiento, en nombre de “todo el barrismo colombiano”, para explicar que los líderes de estos grupos no pueden ser responsables de lo que pasa con cada uno de sus integrantes:

“No podemos responder por el liderazgo y manejo de miles de personas. Mal haríamos en decir y sostener que manejamos multitudes, cuando no es así. Mucho menos cuando, en el caso particular de ‘Los del sur’, Nacional ha decidido que no le ayudemos con eso”.

Aunque venían haciendo este trabajo desde hace más de diez años, con beneficios y pagos desde Nacional, el entrevistado por ESPN Colombia dijo que el orden público no es su labor: “No es responsabilidad nuestra, no puede depender de nosotros el desarrollo de los eventos deportivos privados. Para eso están autoridades y clubes, para garantizar su responsabilidad de responder”.

Para finalizar, Felipe Muñoz explicó que las protestas de ‘Los del sur’ no deben tener relación con “violencia y vandalismo”, pero las disculpas que ofreció quedan condicionadas a sus señalamientos y acusaciones contra los que toman decisiones en Atlético Nacional.