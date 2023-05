César Augusto Londoño les hizo frente a los ataques que viene recibiendo en redes sociales por los comentarios sobre el actual Gobierno. Según contó, algunos adeptos de Gustavo Petro han optado por amenazarlo e insultarlo por su posición política.

A través de un video publicado en Youtube, el periodista fue enfático en exponer sus ideas defendiendo el ejercicio periodístico, además de advertir sobre posibles fraudes en la próximas elecciones regionales.

“Hoy quiero hablarles a los que me siguen porque comparten y a los que me siguen porque no comparten. Pero también a los que me insultan y me amenazan porque hablo de política, a los que se indignan porque opino, sobre todo a los oficialistas de hoy y a los que hacen parte del establecimiento. Le quiero hablar a la intolerancia, la indecencia y el radicalismo. A los que piensan que en la vida solo hay un camino, el de ellos”, inició señalando.

El periodista adjuntó dos audios de entrevistas que le hizo al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez sobre polémicos temas como los falsos positivos, con el objetivo de dejar en evidencia que desde hace años ha cuestionado al poder.

“Quiero demostrarles que hablo de los temas nacionales desde hace tiempo, que no tengo partido político, que no me caso con una sola ideología y que no me arrugo ante el poder”, comentó.

Además de los audios de las entrevistas a Uribe, Londoño hizo referencia a una de las frases por las que más se les recuerda, cuando asesinaron al periodista Jaime Garzón en Bogotá.

“Siempre he sido crítico con el poder. Lo he hecho de frente y sin miedos, con los de antes y los de ahora. Yo hace mucho hablo de política, no solo en esta época, como afirman algunos, y hablo simplemente del país porque soy colombiano y la Constitución me ampara. Así lo hice en 1999, cuando afirmé en televisión que Colombia era un país de mierda, el día en que asesinaron a Jaime Garzón”, agregó.

Londoño concluyó su mensaje advirtiendo a sus seguidores sobre las próximas elecciones regionales: “¡Ojo con las elecciones de octubre! Ojo con las elecciones de octubre, donde los paramilitares, guerrilleros y políticos corruptos hacen campañas inescrupulosas y populistas para quedarse con alcaldías y gobernaciones”.