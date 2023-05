Andrea Guerrero y Eduardo Luis López tuvieron la oportunidad de conversar largo y tendido con James Rodríguez, en la misma casa del goleador del Mundial Brasil 2014. Y así como los comunicadores tuvieron la posibilidad de hacer preguntas sobre varios temas de interés, el zurdo quiso encararlos y buscar que respondieran cosas que él quería saber.

La falta de autocrítica y respuestas sin reconocer algunos hechos del pasado, fueron los principales motivos de señalamientos que tuvieron otros comunicadores reconocidos. Sin embargo, ellos no se han referido a las preguntas que le hizo el nacido en Cúcuta a los periodistas, que eran dirigidas a cualquier miembro de la prensa deportiva que lo ha criticado en algún momento.

Y como no está acostumbrada a recibir interrogantes de los protagonistas del deporte, mucho menos si estas se van a transmitir en los medios para los que trabaja, hubo nervios en Guerrero y lo aceptó en su cuenta de Instagram.

Andrea Guerrero confesó nervios por las preguntas de James Rodríguez

Horas después de emitir la entrevista completa en la señal de Win Sports, la jefe del área de Deportes en Canal RCN subió un video a su cuenta de Instagram y allí se vieron los momentos posteriores a la grabación en la casa de Rodríguez. Y en el intercambio de palabras dijo lo que vivió cuando cambiaron los roles y el jugador pasó a ser el encargado de poner el tema.

“¿Por qué me estaba haciendo preguntas, se iba a desquitar?”, le dijo Andrea a James y el jugador solo pudo reírse, pero ella insistió y buscó que el futbolista, con quien tiene un vínculo cercano desde hace varios años, contestara: “¿Se iba a desquitar, James?”.

Con buena actitud, pero dejando entender que tenía algo para demostrarle al gremio de la prensa deportiva, el exjugador del Real Madrid dijo: “¿Cómo? Si fueron preguntas suaves, como las que me hacen a mí”.

En el lugar también estaba Eduardo Luis López, otro que es cercano y tiene comunicación directa con el referente de ‘la Tricolor’, él confesó que estaba nervioso en el papel de entrevistado: “Yo me puse nervioso”. Y esas palabras animaron a Guerrero para que también sacara sus sentimientos y lo hizo con efusividad:

“¡Me puse nerviosa! ¿Y yo qué contesto?”.

Pero James Rodríguez insistió en que es lo mismo que le hacen vivir en ruedas de prensa o entrevistas frente a frente: “Ustedes me tiran preguntas más duras”.

Aunque muchos han revelado y mostrado fotos de Eduardo Luis con camisetas “del equipo que realmente ama”, tal como dice en cada inicio de transmisión que hace en Win Sports, el narrador dio a entender que ese hubiera sido el interrogante más complicado: “Yo sí me puse nervioso, parce. Estaba azarado que me fuera a preguntar o me preguntara una de quién es hincha, me embalaba. En serio”.

Y para explicar que era algo único y nunca le había ocurrido en su carrera en medios, Andrea Guerrero acompañó el video con este texto en el ‘posteo’ de Instagram: “Nunca me había tocado que un invitado quisiera entrevistar al periodista… James Rodríguez no se aguantó”.

La preguntas que hizo James a los periodistas

“Les voy a preguntar algo que me ha causado curiosidad por mucho tiempo”, así empezó el fragmento de las preguntas del futbolista a los medios, que estuvieron acompañadas de comentarios y aclaraciones para defender a los jugadores profesionales.

“¿En qué se basan para criticar a un jugador?… Cuando un periodista o un colega de ustedes habla de lo deportivo, que tácticamente no estuvo bien, vale. Pero no entendemos, algunos colegas y yo, es ¿por qué se basan en la parte personal o en qué se basan? ¿Tienen pruebas cuando hablan así?… No solo los colombianos”

“¿Cuándo critican a alguien es por el juego individual o por el juego colectivo?… El fútbol es un deporte de once jugadores y yo dependo de él, de él, de él y de él [señala a diferentes puntos]. Si mis cuatro o diez compañeros no tienen un buen partido, yo no tengo la culpa. Y si yo tengo un mal partido, y los otros tienen un buen partido y ganan, ¿en qué se basan, jugué mal o jugué bien?”

“Cuando un jugador hace un mal partido por 80 minutos y hace un gol, ¿jugó bien? Porque hay muchos periodistas que, solo con un gol, se salvó porque jugó bien. Hay partidos que he jugado mal y meto gol, pero ya se salvó. Pero yo sé cuando juego mal. Y cuando tengo un partidazo, pero no meto gol y he visto a gente que dice que jugó mal… Yo sé cuándo juego mal y juego bien, no me lo tienen que recordar”

“Se enojan mucho cuando un jugador no quiere hablar, ¿por qué se enojan tanto por eso?”

Y con un comentario que sacó risas de los presentes, terminó esa corta entrevista de James Rodríguez a Andrea Guerrero y Eduardo Luis: “Muchas gracias por esta entrevista”.