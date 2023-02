Conocido el episodio en el que el hincha del Deportes Tolima, Alejandro Montenegro, ingresó al campo de juego para golpear a Daniel Cataño y generar todo el escándalo posterior, hubo palabras llamativas y para destacar. Se trata de Camilo Pinto, corresponsal de Caracol Radio en Ibagué y que cubre el día a día del equipo ‘Vinotinto y oro’, que hizo un ‘mea culpa’ por la prensa.

Algunos medios, y nombres propios en estos, han querido justificar la agresión al jugador de Millonarios y lo han responsabilizado de ser el responsable. Pero el mencionado comunicador se apartó de esta postura y también fue crítico con sus colegas de ciudad y, tal vez, conociendo más de fondo lo que se mueve en este caso.

Según Pinto, desde medios partidarios y afines al Deportes Tolima, hubo formas y maneras de alimentar y alborotar a los hinchas en contra de Cataño. Sin dejar de lado la responsabilidad del jugador, queriendo pasar la página de lo que fue ese penal en la final de la Liga BetPlay 1-2022 contra Nacional, el manejo que se le dio pareciera ser de instigación.

En medio de la transmisión de Caracol Radio, que justamente iba a conducir Pinto y que terminó frustrándose, igual que el partido Tolima vs Millonarios, Pinto señaló:

Y cerca de la medianoche del domingo 12 de febrero, con todo el escándalo en su máximo esplendor y habiendo quedado enlodado el FPC, Pinto subió un video muy duro a sus redes sociales. En este fue más enfático con los responsables de lo ocurrido:

“Lo que se viene para Tolima no es fácil, estamos hablando de Millonarios; un equipo consentido por la prensa capitalina, que muy seguramente, va a exigir muchas cosas. Pero aquí hay responsables, no solo el hincha que se metió a agredir a Cataño. Cataño también es responsable. Y la ‘página’ de Cataño hay que pasarla ya. Veo a muchos medios, recordando lo que pasó… Me hace acordar, guardando las proporciones, lo que pasó con Andrés Escobar y ojalá no suceda. Ya no le den más importancia a Daniel Cataño. Hubo mucha gente y medios: ‘El innombrable’, ‘a cobrárselas todas a Cataño’. Desde los medios de comunicación tenemos que ser muy responsables: ‘Que le vamos a dar con todo’…”.