Así lo quieran negar, Deportes Tolima se ha convertido en el ‘papá’ de Millonarios, rival al que recibirá este domingo (6:00 p. m.) en el césped del Manuel Murillo Toro, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023. Y no es un capricho de los hinchas del ‘Vinotinto y Oro’, sino fiel reflejo de los números, que indican una notable superioridad de un equipo sobre otro. Tanta, que ya causa espanto.

En efecto, de los últimos 14 partidos entre ambos elencos en el FPC, tanto en Bogotá como en Ibagué, el cuadro de la ‘Tierra Firme’ ha ganado seis y ha empatado en los ocho restantes. Es tan marcada la buena racha ante este rival que le ganaron un título de la Liga, el del primer semestre del 2021, en su propia casa; además de dejarlo afuera de la máxima cita al semestre siguiente, de forma insólita.

Desde el 22 de febrero del 2017, cuando se impuso por 3-0 en el césped de El Campín, el elenco ‘Embajador’ no sabe lo que es derrotar a su rival. El doblete del atacante Harold Santiago Mosquera, y un gol más de Ayron Del Valle, con pasado en Tolima, sentenciaron el más reciente triunfo capitalino en este cotejo. En el que aprovecharon la crisis del equipo dirigido por Óscar Héctor Quintabani.

A este dato, se le suma uno más contundente en favor de los locales: el ‘Vinotinto’ no cae ante los ‘azules’ en su cancha desde el 26 de mayo del 2013; es decir, hace nueve años, ocho meses y 14 días. Aquella vez, en un discutido arbitraje del juez Ramiro Suárez, el visitante ganó con anotaciones de Fredy Montero y Erik Moreno, mientras que en el anfitrión convirtió Andrés ‘Rifle’ Andrade.

Y si a esa ‘paternidad’ se le une el morbo que genera el retorno de dos jugadores que no son del agrado de la afición, como el arquero Álvaro David Montero y el volante Daniel Cataño, estarán de nuevo en suelo ibaguereño, la tensión que genera este duelo aumenta. Y no es para menos, pues de parte de los hinchas bogotanos ya no aguantan más esta seguidilla de malos resultados ante la ‘tribu’.

El más reciente choque entre ambos, en el que los foráneos llegaron con urgencias, fue el del 22 de octubre pasado, cuando por la fecha 19 de la Liga, el local -ya eliminado- se impuso por la mínima diferencia (1-0). El autor del gol fue el volante chileno Rodrigo Ureña, en una acción en la que Cataño se vio seriamente implicado y que generó júbilo en las tribunas del ‘Coloso de la 37’.

Solo comparable con la que tuvo frente al Atlético Nacional, al que, pese al revés en la gran final de la Liga 1 2022 le ha ganado 12 juegos de los últimos 17 encuentros, esta estadística refleja el crecimiento de un club que quiere seguir cosechando éxitos. Y es que salvo el desliz del segundo semestre del año anterior, la ‘tribu’ venía de nueve clasificaciones consecutivas a cuadrangulares.

Con cuatro puntos en tres salidas, los orientados por el ‘Pijao’ Hernán Torres Oliveros saldrán por un resultado positivo, ante lo que se espera una masiva asistencia en el máximo escenario deportivo de los tolimenses. En las toldas rivales estará en el banco un viejo querido de la hinchada: Alberto Miguel Gamero, con quien inició esa lapidaria racha, y que todavía no ha podido cortar para su tranquilidad.

