Así como ha venido pasando en las últimas campañas, Millonarios empieza la temporada y no tiene el plantel completo y se especula con salidas y llegadas. La última, tal vez la más sonada, fue la de Daniel Ruiz rumbo al Santos de Brasil y la necesidad de cubrir su posición.

Y ahora, al quedar sin sus 2 jóvenes figuras de la campaña 2022, por la salida reciente de Carlos Andrés Gómez, Alberto Gamero, habló claro sobre la situación que vive como técnico de los azules. Intentó explicar a los hinchas la situación, manifestó que es complicado imponerse cuando llegan ofertas por jugadores jóvenes, reveló las opciones que maneja dentro del equipo y contó que será difícil que llegue alguien nuevo.

Alberto Gamero dijo lo que piensa y planea por la salida de jugadores de Millonarios:

En un principio, para dejar claro que ni él ni los directivos querían las salidas de Ruiz y Gómez, Gamero dio una respuesta que refleja la realidad de los clubes colombianos. Además, confirmó que el jugador quería salir a buscar su primera experiencia internacional:

“Quiero que entiendan, la salida de Ruiz no la esperábamos. Y ustedes y la afición, deben entender que ellos también tienen unas prioridades. No es que Millonarios quiera salir de Ruiz, de Llinás, de Vargas, de Montero. Se les presenta una oportunidad a ellos y ellos también la quieren, lidiar con un jugador que se quiere o que tiene una propuesta afuera, lidiar con esa clase de jugadores es muy complicado”.

Pero el mismo entrenador manifestó que Ruiz no tuvo malas actitudes y que su salida se dio por la oferta del Santos y por el deseo del jugador, pero no a la fuerza ni de mala forma.

Sin embargo, también fue directo para decir que no había un plan para reemplazarlo y la solución la están buscando en los jugadores que vienen de las juveniles: “Estamos viendo posibilidades y alternativas, vamos a mirar y a observar a (Yuber) Quiñones, a Beckham Castro, Torres que es zurdo. Estamos empleando eso. Aparte de todos, tenemos a un jugador en la selección Colombia Sub-20 (Óscar Cortés), que ha hecho una muy buena labor y estamos esperando que nos puede dar una mano en esa posición”.

Y con un ejemplo bastante curioso, el profesor Gamero expresó que no van a contratar a cualquiera, porque no hay opciones para reemplazar a Ruiz o a Gómez en el mercado:

“No estamos haciendo como una mujer o un hombre, que diga: Quiero tener novio y el primero que se me atraviese, ese cae. No, nosotros vamos a buscar y a esperar el momento, si hay uno que nos llene, va a venir, porque tenemos cupo. Si no, creo que es darle prioridad a lo que tenemos, porque ya lo conozco y estoy convencido que nos pueden una mano en esa posición”.

Pero es claro que Millonarios no va a traer jugadores de última hora, sin estar plenamente convencidos, lo dijo el mismo DT porque está a menos de 2 semanas de empezar la fase previa de la Copa Libertadores 2023. Él prefiere no “entretenerse” con jugadores que son una incógnita, aunque sí reveló que habló con Jaminton Campaz y Alex Castro, pero eso fue antes de la salida de Ruiz y ya no hay posibilidades:

“Hablé con Campaz, va pa’ Rosario (Central). Y le pedí el favor, véngase pa’ acá, aquí lo podemos utilizar nosotros y aquí va a tener el cariño. Pero ya tenía algo hablado. Si veo la posibilidad de hablar con alguien y traérmelo, lo voy a hacer. Venía hablando, y no es un misterio, tenía la posibilidad con Alex Castro, pero no sabíamos lo que podía pasar con Ruiz. Y cuando hablé con Castro, teníamos a Ruiz y no íbamos a traer un jugador en la misma posición. Cuando Ruiz se va, Castro había firmado con Águilas y ese mismo día ya iba a salir como suplente”.

Pero la pregunta que más interesó a los hinchas, de cara a las aspiraciones de título de millonarios en 2023, fue la de si el propio Gamero esperaba volver a luchar por títulos con lo que tiene o si se baja la moral, igual que a la afición con las salidas.

Pues él fue sincero y dijo que se sale de las manos del DT y de los hinchas, porque es una realidad del fútbol mundial, cuando hay buenos jugadores jóvenes: “Uno se da a la tarea de reparar, trabajar y que las cosas sigan iguales. Tenemos que encontrar un Ruiz, no sé si mejor o peor, pero tenemos que encontrar a un Ruiz y tenemos que encontrarlo. No nos vamos a quedar con los brazos cerrados… La afición debe entender eso, no es que los directivos quieran o Gamero quiere que se vayan”.

Para finalizar la atención a medios, Alberto Gamero dejó entender que a su equipo se le han ido jugadores importantes como Wuilker Fariñez, Cristian ‘Chicho’ Arango, Emerson Rivaldo Rodríguez, Carlos Andrés Gómez y Daniel Ruiz, pero que también han hecho esfuerzos para mantener a otros jugadores que despiertan interés. Según sus palabras, Álvaro Montero, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Juan Carlos Pereira; han interesado a otros equipos y los solicitan por las buenas campañas y buen nivel.