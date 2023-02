Tal como empezó a sonar el caso de Carlos Andrés Gómez en diciembre de 2022, apenas en el inicio del 2023 ya se habla de la salida de Daniel Ruiz de Millonarios hacia Brasil o Estados Unidos. Y por eso el propio Alberto Gamero respondió sobre la posibilidad de perder más jugadores de cara a este primer semestre del año.

En medio del programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, contactaron al DT para hablar sobre lo que ha sido el inicio de la campaña y los retos que vienen en Liga BetPlay 1-2023 y la fase previa de la Copa Libertadores 2023. Pero también lo cuestionaron sobre el tema de las salidas y las respuestas fueron preocupantes.

Y horas después de la entrevista del DT, periodistas revelaron que Ruiz podría abandonar a los azules porque hay mercados abiertos e interesados en llevarlo. Así se daría un golpe muy fuerte para los ‘embajadores’, porque llegaron los delanteros que faltaban y ahora se quedarían sin los jugadores que creaban juego y oportunidades.

El periodista Guillermo Arango, en la mencionada entrevista al técnico de Millonarios, empezó cuestionándolo sobre si llegan más jugadores. Y el DT dijo que solo llegarían si sale alguno de los que ya tiene en el equipo para 2023:

No vamos a decir ‘hasta aquí llegamos’, siempre hemos estado abiertos a una si se presenta una posibilidad de un jugador que nosotros miremos y pensemos que nos va a ser útil…

Aunque no se mencionó ningún nombre puntual, Arango puso como ejemplo lo que se ha dicho de Andrés Llinás y los rumores de su salida y Gamero explicó que siempre trabajan para que los jugadores se vayan a buscar mejores opciones en el fútbol internacional:

“No es que el club quiera vender o que Gamero esté preparado, lo que tenemos es que preparar al jugador para cuando no tenga una posibilidad de irse. Porque a veces las tienen y a veces no las tienen, entonces vamos a comenzar con que el jugador se quería ir o lo están pidiendo y no lo venden…

Es lo que tenemos que trabajarles, la cabeza”