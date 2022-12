Así muchos consideren que Millonarios fue el mejor equipo del FPC y tenía jugadores de primer nivel, incluso para aportar a la selección Colombia, el esperado título de liga no llegó y el equipo se tuvo que conformar con la obtención de la Copa. Y en medio de la frustración por no obtener el resultado esperado, parece que dos de sus principales figuras se irían antes de lo esperado; Carlos Andrés Gómez y Daniel Ruiz.

Los 2 extremos titulares de Alberto Gamero tuvieron buen nivel en la parte inicial de cada semestre del 2022, pero en los momentos definitivos bajaron su nivel y quedaron en deuda. Por eso, lo que en un momento se manejaba de tener supuestos intereses de equipos de Europa, ahora se convertiría en una transferencia a Brasil.

Así se ha hablado desde la prensa del país de los pentacampeones del mundo y ha sido respaldado con versiones que se manejan en el entorno de Gómez y Ruiz. Por lo menos, así lo dio a conocer el periodista Diego Rueda, en medio del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio.

En la tarde del miércoles 21 de diciembre, en el mencionado programa radial, el periodista Juan Felipe Cadavid leyó una información que llegó desde Brasil sobre Gómez. Según el periodista Bruno Andrade, Carlos Gómez ya tendría todo listo para ir al Red Bull Bragantino brasileño, algo que no se tenía en el panorama de los azules: “Red Bull Bragantino acertó la contratación del delantero colombiano Carlos Gómez de Millonarios. 20 años y firmará contrato válido por 5 temporadas”.

En ese momento el periodista Diego Rueda dijo que iba a hablar con una persona que lleva los jugadores colombianos a ese equipo, que pertenece al conglomerado de equipos y proyectos deportivos de la marca Red Bull. Y minutos después, el mismo periodista confirmó que esto es real y podría darse la confirmación finalizando 2022 o iniciando 2023.

Lo llamativo es que Rueda sumó a las posibilidades de salida a Daniel Ruiz, que hasta ahora no se había mencionado:

El mismo periodista dijo que había consultado en el entorno de los 2 jugadores y pareciera que se quieren ir del equipo azul de Bogotá. Pero aparte de la oportunidad que se le daría a Carlos Andrés Gómez, Rueda dijo que Daniel Ruiz está inconforme en Millonarios, por las funciones que le pone Gamero en el campo:

“Piensan que el jugador debe tomar camino, de otro país. Estaba mirando y personas cercanas dicen que no les gusta como pone Gamero a Daniel Ruiz en Millonarios. De extremo, no. No es la posición de Daniel Ruiz, que ahí el jugador no rinde. Palabras de personas que están cercanas a Daniel Ruiz”.