Empieza el cuarto año de Alberto Gamero al frente de Millonarios; tiempo en el que ha tenido buen juego, resultados aceptables, pero siempre fallando en los momentos definitivos. Por esta razón, la presión crece para él, por el tiempo de trabajo y el proceso que se ha construido, ya lo hacen hablar de tiempos y de una eventual salida.

Hay que tener claridad en el tema contractual, el DT samario tiene contrato vigente hasta diciembre de 2023, que para muchos es el plazo para dar la vuelta olímpica en Liga o terminar el vínculo. Es una opción que ha ido creciendo, pero que con el título de la Copa BetPlay 2022 tuvo un pequeño ‘bálsamo’ y espera.

Sin embargo, los títulos no se le dan al equipo que más puntos sume en el semestre o en el año, tampoco se le dan al que más tenga el balón en los partidos, ni tampoco al que más jugadores jóvenes venda y saque de sus equipos juveniles. Gamero es consciente y habló del tema en la rueda de prensa previa a ‘La Noche Embajadora’, que será la presentación oficial del club para el año que empieza.

Alberto Gamero se pone límite para ser campeón y mandó vainazo a hinchas y periodistas:

En una respuesta muy sincera y honesta, proyectándose para 2023, Gamero fue directo al hablar de su contrato y de lo que tiene que hacer en ese tiempo que le queda:

“Este es el cuarto año, tengo contrato con Millonarios por este año, el 2023. Y lo que quiero es, lo que todo el mundo está esperando, un título. Me quedan estos 2 semestres para el título, ojalá se nos pueda dar. Aparte de que no hemos conseguido el título de Liga, he estado muy feliz y contento por lo que estoy haciendo en Millonarios. Indudablemente que hacen falta cositas, como el título, pero estoy muy feliz”

En medio de la misma respuesta, fue muy llamativo el mensaje que le mandó a parte de los hinchas, parte de los periodistas, que son detractores y críticos de su trabajo y gestión. Además, resaltó la convocatoria de 4 jugadores al amistoso de selección Colombia contra Estados Unidos y también la distinción a 4 futbolistas en el mejor equipo, elegido por Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales):

“Estoy agradecido con la institución, con los directivos y con ‘parte’ de la afición, ‘parte’ del periodismo. No todo el mundo. Pero me siento feliz y estoy fuerte. Y el miércoles tuvimos a 8 jugadores de Millonarios entre una ceremonia (Andrés Llinás, Omar Bertel, David Macalister Silva y Larry Vásquez) y un llamado a la selección (Álvaro Montero, Andrés Llinás, Daniel Cataño y Daniel Ruiz). La felicidad que me da a mí, es esa”

Pero ratificó el compromiso de ser campeón y resaltó lo que hace para lograrlo: “Repito, este año, Dios quiera, que se me dé (el título). Quiero ser campeón con Millonarios, como quieren ser todos.

Pero esto es de convicción, de creer, y este año tenemos un buen equipo y vamos a competir para conseguir ese título”.

Pero el reto no es solo en las 2 ediciones de la Liga BetPlay 2023, también apuntó a la clasificación en las fases previas de la Copa Libertadores 2023, para meterse en la ronda principal:

“Nosotros lo sabemos y la mayor expectativa que tenemos en estas fases de Copa, es quedar en la fase de grupos. Es el objetivo ‘1-A’, llegar a grupos. Estamos trabajando para eso, es un camino duro y complicado, pero estamos mentalizados, fuertes, a que queremos llegar a grupos, eso lo sabemos todos”.

Sobre el apoyo y la presión de la hinchada, Alberto Gamero también tuvo elogios y no quiso hablar de lo negativo, ni siquiera en los momentos complicados:

“Todo el que llega, lo sabe y se da cuenta. Millonarios es un equipo que, donde va, llena. Siempre, personalmente, he estado muy agradecido con esta afición, una afición que empuja, alienta. A veces, en tiempos difíciles, hemos tenido hinchas que vienen a apoyarnos. Como en tiempos buenos, han venido hinchas a festejar”

Las palabras de Alberto Gamero, previas al partido de presentación oficial frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), cerraron con un deseo para la hinchada y muchos esperan que ‘Tito’ lo pueda conseguir: “El mayor anhelo y deseo que tengo, darles un título a ellos (los hinchas)”.