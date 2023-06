La final Millonarios vs. Nacional se ha calentado desde muchos sectores, pero lo más polémico que ha pasado alrededor de este partido se dio por un video grabado y publicado por el periodista César Augusto Londoño. Aunque no se escucha ni se ve algo realmente malo, los hinchas del equipo paisa protestan y especulan con lo que puede pasar en los últimos 90 minutos de la definición del título.

En las imágenes se ve que los máximos directivos de la Dimayor están conversando de forma amistosa, con risas y bromas con integrantes de la parte directiva de Millonarios. En la conversación que el periodista tiene con ellos, hace bromas sobre las entradas agotadas para el juego que se disputará en El Campín y que ninguno tiene boletas para regalar o vender.

(Lea también: Hernán Peláez no guardó su duro comentario sobre periodistas de Win Sports)

El tono del periodista manizaleño y las respuestas de los presentes, reflejan cercanía y confianza, tanto así que no creyeron que el video fuera a generar tanta polémica. Pero el contexto dio para que salieran los aficionados ‘verdolagas’ a señalar y protestar.

¿Por qué fue el encuentro de directivos de Dimayor y Millonarios antes de la final con Nacional?

En las imágenes aparecen Fernando Jaramillo y Ricardo ‘Gato’ Pérez, presidente y gerente de la Dimayor, respectivamente. Ellos han revelado públicamente que son hinchas del ‘embajador’ y son cercanos a la institución azul de Bogotá. Y estaban acompañados por el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, y otro hombre que también hace parte del entorno de los azules.

Según se pudo saber, ellos estaban en una sala de espera en el marco del conversatorio organizado por Caracol Radio, La W Radio y Diario As, en el que hubo periodistas como Hernán Peláez, Sarah Castro, Juan Felipe Cadavid y el mismo César Augusto Londoño. También hubo muchos invitados relacionados con el fútbol colombiano, por eso estaban estos directivos.

Pero que haya sido una escena en un sitio privado, que lo haya publicado un periodista sin dar mayores detalles y con la final tan cerca a disputarse, da una imagen poco afortunada. Sobre todo, cuando no se ve ningún directivo de Atlético Nacional presente, aunque no se sabe si estaban invitados o si no habían llegado al lugar.

Protestas de hinchas de Nacional por reunión de directivos de Dimayor y Millonarios

Más allá de las explicaciones, aclaraciones o datos que se puedan dar de ese encuentro de directivos del FPC y del ‘embajador’, la afición ‘Verdolaga’ se pronunció con vehemencia por las imágenes. Además, especulan y sospechan con cosas que supuestamente acercarían a Millonarios al título de la Liga BetPlay I-2023.

Entonces están reunidos los directivos del FPC con los de millos… jajaja CONTRA TODOS NACIONAL — Andrés. (@Andres02MM) June 24, 2023

Pero mirá la reunión antes de una final:

“O sea güeon, nos reunimos antes para reírnos del putis como amigos del mismo color mariquis…”

¡Qué tal que hubiera sido al revés!

¡Esto, qué pena, hiede en el tufo! https://t.co/cNjzVhsWSC — Andrés Pote Rios (@poterios) June 24, 2023

El escándalo que había si fuera algún directivo de Nacional el que estuviera ahí. Además recuerden que el presidente de la Dimayor es hincha de Millonarios. https://t.co/w2EY3ngMFD — Jhon (@JhonARM91_) June 24, 2023

Qué hacen directivos y presidentes de la Dimayor y de Millonarios reunidos un día antes de una final ? https://t.co/S98xn6uWM9 — Jara (@Jara21_) June 24, 2023

🙈 No creo que haya algo más que una simple charla entre amigos, pero NO era el momento. Si fueran directivos de Atlético Nacional, el escándalo sería monumental y estarían buscando hasta la intervención de la FIFA. pic.twitter.com/rq3tb0sg0z — Gustavo López (@guslopezinfo) June 24, 2023

Lee También

Habrá que esperar si los señalados, sobre todo los integrantes de la Dimayor, hacen alguna aclaración o se pronuncian para dar una explicación ante esta situación. Ya que el ambiente es complicado, para un partido que define un título deportivo, pero despierta muchas pasiones.