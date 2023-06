Millonarios vs. Atlético Nacional jugarán el sábado 24 de junio la gran final de la Liga BetPlay I-2023 y solo uno celebrará el título, mientras que los del otro lado estarán golpeados y lamentando no conseguir el objetivo. Y Daniel Giraldo, volante muy importante para los azules de Bogotá, espera estar en el primer grupo y así romper la marca de 4 finales perdidas.

Aunque en el registro del volante caleño muestra que tiene el título de la Copa Colombia 2010, militando para el Deportivo Cali, no estuvo ni siquiera entre los convocados cuando superaron a Águilas de Itagüí en esa llave de ida y vuelta. Así que, teniendo en cuenta los partidos en los que estuvo en lista oficial o participó activamente, nunca pudo dar la vuelta olímpica.

Giraldo pasó por el Cali entre 2011 y 2013, por Olhanense de Portugal entre 2014 y 2016, volvió al equipo ‘azucarero’ para 2016, llegó al Deportivo Pasto en 2019, estuvo en Independiente Santa Fe entre 2019 y 2021, en ese mismo año tuvo su primer paso por Millonarios y en 2022 militó en el Junior de Barranquilla. Larga trayectoria que le permitió ser importante y protagonista, pero no pudo conseguir el título esperado.

Las finales perdidas por Daniel Giraldo en su carrera

Aparte de la ya mencionada final de Copa con Cali en 2010, en la que no fue tenido en cuenta por el técnico Jaime de la Pava, Giraldo perdió sus siguientes 6 finales:

Liga II-2013: Perdió con Cali contra Nacional.

Superliga 2016: Perdió con Cali contra Nacional.

Liga I-2017: Perdió con Cali contra Nacional.

Liga I-2019: Perdió con Pasto contra Junior.

Liga 2020: Perdió con Santa Fe contra América.

Copa 2022: Perdió con Junior contra Millonarios.

Daniel Giraldo y el mal dato contra Nacional

Como se puede ver, las primeras 3 finales de Daniel fueron contra Atlético Nacional y en ninguna pudo celebrar, dejando marcadores abultados y siempre definiendo en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Algo que no pasa inadvertido porque esta vez enfrentando al equipo paisa su equipo no perdió en la ida jugada en ese mismo escenario deportivo y se mantuvo el 0-0 en los primeros 90 minutos.

Daniel Giraldo y El Campín, otra mala racha

Otro dato que hay con Giraldo es que las últimas 3 finales han sido en el estadio El Campín. Incluida la que no se pudo jugar en Pasto, por arreglos en el estadio de la capital nariñense, y tuvieron que disputarla con Junior en el escenario de Bogotá.

En la noche del sábado 24 de junio de este 2023, ya finalizada la final entre Millonarios y Nacional en El Campín, se verá si el volante pudo quitarse la sal de no dar la vuelta, no celebrar contra el ‘Verdolaga’ y no consagrarse en El Campín. Si no, será un dato más en la carrera del buen volante que está cera de los 31 años.