Carlos Antonio Vélez se despachó mediante su cuenta de Twitter luego de que se confirmara que en ambas capitales se instalarán pantallas en espacios públicos para que los hinchas puedan observar el partido de vuelta de la definición de la Liga Betplay, que en la ida tuvo un 0-0.

La contienda se llevará a cabo en el estadio El Campín de Bogotá este sábado 24 de junio a las 7 de la noche con presencia exclusiva de aficionados de Millonarios, lo que llevó a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y Claudia López, mandataria de la capital de la República, a proponer que el encuentro se pudiera proyectar en plazas y parques por tratarse de un evento de “interés público”.

Sin embargo, Win Sports, dueño de los derechos de transmisión, se negó en principio, pero después de negociar con amabas administraciones dio el aval para que la iniciativa se lleve a cabo.

Fue así como Vélez, que hace parte de la plantilla de analistas de Win, dejó ver su molestia con la medida y les echó en cara a los mandatarios de ambas capitales los problemas internos que tienen que atender con prioridad.

El analista se pronunció cuestionando la medida porque según él, se podrían juntar las hinchas de Millonarios y Atlético Nacional y provocar problemas, lo que calificó como “ideota”.

Además, trató de populistas y mezquinos a ambos alcaldes:

“Lo que pagarían al dueño de los derechos debería ser un precio justo y ese dinero ¿sale de dónde? Tienen resueltos los mínimos problemas de sus ciudades para que les sobre dinero para populismo? Mezquindad”.

Y agregó que todo se trata de una jugada política para responder a las recientes marchas contra Gustavo Petro: “¿Por qué en la final Medellín-Pereira no se dio este mismo escenario? Fácil, no se habían dado las manifestaciones masivas y no había elecciones cercanas”.

Po último, indicó que el verdadero “interés público” está en diversas necesidades de la población, como “la salud, la educación, las pensiones, la democracia, la corrupción de funcionarios y la seguridad”, pues consideró que en estos casos el fútbol es utilizado como “cortina de humo”.

