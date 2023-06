En la tarde de este lunes, César Augusto Londoño compartió el calendario de eventos que tendrá el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. Junto con este, le hizo un reclamo al alcalde de la ciudad por el uso del escenario.

En una carta, cuyos remitentes son los presidentes de Atlético Nacional e Independiente Medellín, en la que le piden a la Dimayor que los tengan en cuenta para la programación de los compromisos en el máximo escenario de los antioqueños, pues ya hay varios recitales en el calendario.

Según la misma carta, en el estadio se harán 11 conciertos en el semestre. Los Tigres del Norte, Rauw Alejandro, RBD —que podría estar en duda—, Feid y Marco Antonio Solis son solo algunos de los que están programados.

Programación no deportiva en el Atanasio Girardor @INDERMEDELLIN 29/7 Concierto Feria de Flores (9) 5/8 Superconcierto (7) 9/9 Blanco y Negro (7) 16/9 La Fórmula (7) 30/9 Tigres del Norte (5) 7/10 Raul Alejandro (7) 21/10 Blessd vs Ronaldinho (1) 3/4/5/6/11 RBD (12) 14/11 Tour… pic.twitter.com/HWdtUvilhg

Es por esto que Londoño salió a reclamarle a Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Y es que, gracias a esto, varios ya están analizando las posibilidades de los equipos antioqueños y las consecuencias por el préstamo del Atanasio Girardot para conciertos.

Otros partidos de Nacional afectados por los conciertos:

10/9: Fecha 10 – DIM vs. Nacional

13/9: Fecha 11 – Nacional vs. Equidad

1/10: Fecha 15 – Nacional vs. Envigado

5/11: Fecha 20 – Nacional vs. Tolima

— Juan David Londoño (@juandl84) June 26, 2023