Óscar Cortés, la joya de Millonarios y de la Selección Colombia Sub-20, sigue dando para hablar en los medios deportivos porque no se termina de definir su futuro. Pues ahora, después de que afirmaran que se iba a quedar en el FPC por 6 meses más, a pesar de haber sido vendido, finalmente viajaría para unirse al Lens, subcampeón de la Ligue 1 francesa, en las próximas semanas.

Son muchas las versiones que han rodeado el caso del habilidoso jugador y su vínculo con los azules. Antes del Mundial Sub-20 afirmaron que iban a venderlo y que debía viajar justo en los días de la competencia orbital. Después, con la obligatoriedad del préstamo a ‘la Tricolor’, indicaron que el jugador no volvía a jugar con su club en el FPC.

Sin embargo, volvió a rematar la Liga BetPlay I-2023 y quedó campeón con los de Alberto Gamero. Pero para el último partido de Copa Sudamericana 2023 no viajó por un tema físico y ya se presupuestaba que volvería a jugar en el segundo semestre del año.

Óscar Cortés se iría de Millonarios para el Lens a mitad de año

Como habían afirmado desde la directiva de Millonarios que el jugador se quedaba, parecía confirmado todo para que Gamero contara con él unos meses más. Sin embargo, Julián Capera habló en el programa ‘F Show’ de ESPN Colombia para dar una novedad sobre Cortés y su futuro:

“[Cortés] se va, ya… Millonarios hizo la gestión, es cierto, pero en el Lens consideran que lo mejor para el futbolista en este momento, es un proceso de adaptación normal y llegando en este mercado, haciendo pretemporada”.

El mismo periodista, cercano al entorno del club azul y con buena información en el tema de fichajes, explicó que la despedida del tumaqueño había sido en la final de Liga contra Atlético Nacional, dando la vuelta olímpica en el estadio El Campín: “Más allá de la gestión de Millonarios, personas en las que confiamos nos dicen que su último partido con la camiseta del conjunto ‘embajador’ fue la final contra Atlético Nacional”.

Capera no solo contó esto, también se atrevió a decir que la ausencia de Cortés en la eliminación de Sudamericana contra Defensa y Justicia no se debió puntualmente a un problema médico. Y parece que el jugador estaba haciendo sus trámites para viajar a unirse al Lens: “Incluso, desde la final, se sabía que Cortés no iba a jugar el de Copa Sudamericana porque está en función del tema logístico para desplazarse a su nuevo club”.

Millonarios piensa en contratar reemplazo para Óscar Cortés

Para sorpresa de muchos, incluso del mismo Julián Capera que manifestó no estar de acuerdo, afirman que Millonarios estaría en busca de un reemplazo para que ocupe el lugar y funciones de Óscar Cortés en el plantel. Aunque no dio mayores detalles, dio una pista que llevó a pensar que ya tiene el nombre o señales del mismo y en el programa entendieron que era un extranjero del Boyacá Chicó:

“Millonarios va a traer un extremo. [¿A quién?] No lo sé, pero va a traer un extremo, eso me sorprendió y podrían invertir una buena cantidad. Para esa posición se podría estar jugando su propia partida de ajedrez”.

Por ahora, es lo que se maneja en los medios y la prensa que cubre la actualidad del ‘embajador’, pero falta oficializar que realmente vayan a buscar un extremo. Teniendo en cuenta que en el equipo hay varios jugadores con esas características, pero faltan elementos en otras posiciones y deberían ser prioridad para la directiva.