Faustino ‘el Tino’ Asprilla quedó muy afectado por el título de Millonarios en la Liga BetPlay 2023 debido a que la final fue contra su equipo del corazón, Atlético Nacional. Y aunque ha intentado responder de todas las formas, para no dejarse llevar por las bromas y argumentos de sus compañeros en televisión, lo que dijo para minimizar a Alfredo Di Stéfano careció de todo sentido.

En el programa ‘Equipo F’ de ESPN Colombia estaban sacándole en cara al exjugador de la Selección Colombia que Víctor Hugo Aristizábal, su amigo y excompañero en el equipo ‘Verdolaga’, no había ido a ningún programa. Pues, Asprilla respondió con dolor y también intentando atacar, pero los mismos integrantes del programa le indicaron que estaba muy equivocado y hasta le ofrecieron un libro para no caer en esos errores.

(Lea también: Antonio Casale, riendo de oreja a oreja en ESPN, se burló de furia del ‘Tino’ con Nacional)

Asprilla recordó la Libertadores 1989 de Nacional por el título de Millonarios

Como los compañeros del ‘Tino’ dijeron que Aristizábal había sufrido mucho la final perdida con Millonarios, su gran amigo salió a defenderlo y recordó que la Copa Libertadores 1989 la ganó Nacional después de eliminar a los azules en cuartos de final: “Dizque ‘Aristi’ la sufre. Cuando ellos trataron 34 años sacarse la espina [risas]. Creen que nosotros vamos a sufrir”.

Melissa Martínez salió a responder, con picante, para que Asprilla aceptara que perder la final de Liga fue doloroso: “Cálmese, usted sí ha sufrido, no sea agrandado que usted sí ha sufrido… Usted lloró en el grupo de WhatsApp, usted estaba aburrido”. Y dijo Andrés Marocco, poniendo sal en la herida: “Yo nunca lo había visto tan triste en un día, como hoy”.

El orgullo del ‘Tino’ Asprilla no le permite ser inferior en las discusiones de este tipo, por eso volvió a salir con los taches arriba:

“Yo llevo sufriendo desde el sábado, estos [los de Millonarios] llevaban 34 años [risas]… Mi karma empezó hace dos días, pero 34 años, no…”.

Y Melissa volvió a señalar al ‘Tino’ y a ‘Aristi‘: “Pero no diga que no sufrió, cada quien sufrió a su medida. Hasta se enfermó pa no venir”.

(Lea también: Destapan el caos de los cambios y quiénes debían cobrar penales para Nacional en la final)

‘El Tino’ menospreció el paso de Alfredo Di Stéfano por Millonarios

Como Adolfo Pérez quería seguir con el programa y hablar del campeón de la Liga BetPlay I-2023, no volver a las discusiones previas al partido y más comunes entre hinchas. Por eso preguntó: “¿Quién es el ídolo de Millonarios?”, y Antonio Casale, como hincha reconocido de los azules, respondió: “Mackalister. De este proceso, ‘Maca’”.

“¿Le da para ser uno de los 5 ídolos de la historia de Millonarios?”, interpeló Adolfo, para abrir el debate y Casale volvió a tomar la palabra: “Pues, hombre, ya tiene 2 títulos de Liga, tiene títulos de Copa… Entre los 10 sí puede estar… Está entre los 3 de este siglo”.

Melissa Martínez apoyó a Casale, Marocco lo contradijo, pero Asprilla siguió con ganas de debatir y preguntó: “¿Cuáles son los 5 que están por encima de Mackalister?”. Ante esto, Antonio Casale sacó el libro de historia y habló de los ídolos ‘embajadores’ de la Época del dorado:

“[Alfredo] Di Stéfano, [Adolfo] Pedernera, Arnoldo Iguarán, Willington Ortiz, Juan Gilberto Funes, Alejandro Brand”. Y ‘el Tino’, con sangre en el ojo por la anterior discusión, quiso menospreciar la historia azul y dijo:

“Di Estéfano pasó por aquí y ni jugó… Por acá pasó y ni jugó. ¿Usted lo vio jugar?… Se tomó una foto hace 70 años [risas]”.

Mientras ‘el Tino’ Asprilla se justificaba y mostraba una sonrisa a la cámara, los demás compañeros sacaron comentarios para responderle y salvarlo de las críticas: “No digas eso”, “le voy a regalar un librito”, “vámonos todos”.

Lee También

Tal vez lo hizo por armar más debate, pudo ser en busca de desquitarse y restar importancia al rival que le había acabado de ganar la final a Atlético Nacional, pudo ser un descuido en ese momento, pero lo que dijo de la histórica ‘Saeta Rubia’ ha dejado muchas respuestas de hinchas de Millonarios.

Entre las más sonadas fue la de Mauricio Silva, autor del libro ‘El mejor equipo del mundo’, que fue lanzando recientemente y recordaba toda la etapa gloriosa del equipo bogotano entre los 50 y 60: “Di Stéfano hizo 161 goles… Casi no jugó”.