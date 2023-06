Atlético Nacional recibirá a Millonarios el miércoles 21 de junio, por la ida de la final de la Liga BetPlay I-2023, y el ambiente se calienta en los equipos, en los aficionados y en los programas deportivos. Tanto así que, por un desplante desde el club paisa, hubo reclamos de los periodistas de ESPN al aire y en medio del programa ‘F 90’.

Según contó el periodista Adolfo Pérez, intentaron tener a un jugador del equipo paisa para entrevistarlo en el mencionado espacio deportivo, pero la respuesta fue negativa desde el área de comunicaciones del club. En contraposición de los ‘embajadores’, que facilitaron el trabajo de la prensa y en varios programas dieron acceso para hablar con diferentes integrantes de su plantel principal.

Justamente, antes de entrevistar a David Mackalister Silva, en el mencionado programa se dieron los reclamos y el más fuerte fue Andrés Marocco, que no le puso límites a nada.

Nacional no permitió entrevistas a sus jugadores antes de la final con Millonarios

Así empezó a hablar Pérez sobre la medida desde Nacional, que les impidió hablar con uno de los integrantes del plantel de Paulo Autuori, quien ya se ha mostrado como un duro contradictor de la prensa deportiva:

“Voy a poner a hablar de este tema de hoy a nuestro invitado de hoy, que es el capitán de Millonarios. No sin antes de decir lo siguiente: Quisimos tener a alguien de Atlético Nacional y buscamos a su jefe de prensa para que los jugadores hablaran en este programa, pero el jefe de prensa se excusó”.

Además, el experimentado periodista dijo que los aficionados y espectadores debían entender que se salía de las manos de los comunicadores y de la producción del programa: “Lo decimos para que no tengan ustedes la sensación, porque tenemos a un invitado de Millonarios, que estamos del lado de Millonarios. Nuestro interés periodístico era tener también a un invitado de Atlético Nacional, pero no se facilitaron las cosas para que estuviera un jugador referente del equipo en el programa, pero de Millonarios sí…”.

En ese momento saludaron a David Mackalister Silva y, como es habitual con el volante bogotano, la conversación duró un buen rato. Pero después de la entrevista volvieron a referirse al desplante.

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol Nos acompaña David Macalister Silva, capitán de Millonarios "Hemos tenido partidos que no han sido buenos y es por los malos pases" ▶️ No te pierdas EQUIPO F por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/urdzYHCyrg — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) June 20, 2023

Andrés Marocco criticó a Nacional por no dar entrevistas antes de la final con Millonarios

Sin haber analizado lo que dijo el volante de Millonarios, Andrés Marocco empezó sus cuestionamientos:

“Adolfo, de verdad, qué lástima no tener a la contraparte. Pero son decisiones que uno no entiende, respetables, pero que uno no entiende de los equipos. Es no entender el ‘show’; la gente quiere ver los 2 lados”.

Como en el programa estaba presente Faustino ‘el Tino’ Asprilla, exjugador y referente de Nacional, hizo una broma y dijo que deberían llamar a Víctor Hugo Aristizábal por ser ídolo y referente del ‘Verdolaga’. Pero Adolfo Pérez frenó el chiste y volvió a hacer énfasis en la decisión del equipo de Medellín: “En Nacional no quieren entrevistas particulares, ni siquiera Aristizábal quiere dar una entrevista”.

Pero Marocco, siempre polémico y que no se calla nada, recordó que eso pasaba con la Selección Colombia cuando estaba el cuerpo técnico de José Néstor Pékerman: “Es la herencia, y lo único que no me gustó, de Pékerman, fue eso; ese misterio pa todo. Uno no puede hablar con los jugadores si no es en rueda de prensa”.

Y subió el tono del periodista santandereano con el siguiente reclamo:

“¡No, hombre, ayudemos a incrementar el ‘show’, es la final del fútbol colombiano, dejen hablar con los jugadores!”.

Lee También

Para cerrar el tema, Adolfo Pérez concluyó que Millonarios sí permitió entrevistas a los jugadores y Nacional no, para que los televidentes del mencionado programa entendieran la situación: “Quisimos hacerlo, era nuestro deber decirlo, que no tenemos a nadie de Nacional. No porque no queramos o queramos que solamente esté Millonarios, sino porque Nacional, en una decisión respetable, consideró desde su equipo de prensa que los jugadores no hablaban individualmente y que van a estar en la conferencia de prensa oficial”.

Pero Marocco quiso tener la última palabra y sentenció en medio de la intervención del conductor principal: “Respetable, pero es el colmo”.