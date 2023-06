Mackalister Silva, sin lugar a dudas, se ha convertido en el referente de Millonarios en los últimos años, por la experiencia que tiene en el fútbol, por su importancia para el juego del azul y por el sentimiento que expresa. Pero él quisiera ganar más, quedar en la historia con letras imborrables y por eso tiene mucha autocrítica.

Así lo dijo durante una conversación que dio en los canales oficiales del club, revelando muchos aspectos de su vida como jugador de los ‘embajadores’, hablando sobre la historia del club del que es hincha, hasta destapando una charla que no debía revelar al público. Esto último lo llevó hasta a sacar una grosería que quedó en el video publicado.

(Lea también: Millonarios, mejor equipo de Colombia y entre los mejores 30 del mundo en 2022-23)

Obviamente, ocurrió como una curiosidad, pero el capitán de Millonarios cayó en cuenta que no debió hablar de algo que era un acuerdo de grupo.

A Mackalister Silva se le salió algo sobre Millonarios, pero debía callarlo

En un principio, Silva contó cuál había sido su golpe más duro en las diferentes etapas que vistió la camiseta de Millonarios:

“He tenido golpes duros, duros, duros. El más reciente pudo haber sido el de Tolima, en el que perdimos la final. Porque, para mí, sigue siendo un reto poder quedar en la historia de Millonarios y sentía que tenía una buena posibilidad y se nos fue de las manos”.

Aunque muchos lo consideran como ídolo y jugador que está quedando en la historia, el volante bogotano dice que aún no lo ha logrado: “Todavía no, me molestan porque se van cumpliendo logritos y se van sumando cosas, pero para estar en la historia, uno tiene que hacer algo diferente, en cantidad o en calidad. Es calidad haber ganado títulos con Millonarios, pero quiero tener más y quiero estar más [veces] ahí, dentro de esos libros, porque la historia está más allá de cualquier plata”.

Después, Mackalister empezó a hablar de sus referentes, resaltando a Arnoldo el ‘Guájaro’ Iguarán, porque era también ídolo de su papá. Ya con su gusto, de una época sin títulos, Silva contó que Jhon Mario Ramírez y Bonner Mosquera eran jugadores que tenía en su memoria:

“Jhon Mario y una persona que no ganó nada, pero, para mí, está en la historia de Millonarios y es Bonner Mosquera… [Enseñó a] querer a Millonarios por encima de los malos momentos”.

En ese momento, el actual capitán del equipo bogotano resaltó que es positivo que jugadores como Daniel Cataño y Fernando Uribe, que no son bogotanos ni hinchas de Millonarios, se enteren de la historia del equipo y empiecen a amarlo.

Justamente, por la celebración que Cataño imitó de Jhon Mario Ramírez en el triunfo contra América, Silva reveló que hubo una charla reciente para que todos supieran de la historia completa de Millonarios: “Jhon Mario fue muy importante para nosotros, los hinchas de Millonarios… En estos días tuvimos una charla de la historia de Millonarios y es increíble cómo se eriza la piel, porque hay cosas que uno no sabía. Y hay cosas que uno sabe, de la grandeza, pero no tiene la magnitud de por qué la grandeza”.

Lee También

Roberto Cardona, el periodista que conducía la conversación, quiso saber más detalles de esa clase sobre la historia ‘embajadora’ y preguntó: “¿Quién dio esa charla?”. Eso puso nervioso al experimentado jugador, que confesó que no debió hablar de eso, que se manejó en la intimidad del grupo de jugadores:

“No, en estos días sale [risas], no mentiras. Es que precisamente se habló de eso, chévere que fuera [junta las manos y entrelaza los dedos] como privada. Ya la cagu… yo contando. Pero nos sirvió un montón para refrescar y para darse cuenta de la grandeza que tiene Millonarios”

El video se publicó justo antes de definirse la suerte de Millonarios en la Liga BetPlay I-2023, sin saber si clasificaba a la final, además de estar a la espera de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023. Por eso, Silva sintió que habló antes de tiempo y se fue esa cábala grupal que querían mantener en secreto.