Paulo Autuori sigue recibiendo críticas por el juego de Atlético de Nacional, a pesar de que se mantiene en camino en la Copa Libertadores 2023 y busca el título en la Liga BetPlay I-2023. Y a pesar de que el pasado jueves 1 de junio superó a Águilas Doradas, el nivel fue bajó y la rueda de prensa fue picante.

Puntualmente, por un cuestionamiento sobre los jugadores brasileños Jader Gentil y Francisco Da Costa, se dio un cruce entre el DT y el periodista que preguntó. Pero el tema fue fuerte, hubo vainazos de lado y lado, todo durante la atención a medios y con muchos testigos.

Paulo Autuori se molestó por pregunta sobre los brasileños de Nacional

El periodista Elkin Lavoe, del grupo deportivo de ‘Rafagol Linares’, fue el que tocó el tema y despertó la molestia del técnico brasileño: “Entendiendo que el extranjero llega y quita dos puestos de colombianos, uno supone que deben marcar la diferencia…”. Pero Autuori, sin dejar terminar la pregunta, contestó sin tener micrófono: “Esa pregunta es para los directivos, no para mí”.

El periodista pidió que lo dejara terminar su intervención: “Perdón, termino la pregunta, y puede responder en el micrófono para que la gente escuche”, de inmediato recibió la negativa del experimentado entrenador: “No voy a contestar”. En ese momento, el periodista se molestó e hizo la pregunta pública sobre los niveles de Gentil y Da Costa.

“No va a responder. Entonces la pregunta es para los directivos, ya que el señor técnico no lo quiere responder. ¿Por qué insiste con Jader y con Da Costa, a esta altura del campeonato, que se necesitan a los mejores jugadores aptos, cuando no están funcionando?”.

Ante esto, Autori cambió su decisión, tomó el micrófono y se vino el intercambio, con tono alto y actitud desafiante:

“Meto a los jugadores que creo que pueden desarrollar su juego. Esa mirada hacia los extranjeros es muy sencilla, muchacho, pero hay que mirar otra cosa. Esa es una mirada simplista, y pregunten a los directivos, porque ya he hablado en el 2019 en una entrevista. Para que tengas claro eso”.

Según Autuori, no pidió ningún jugador a los directivos de Nacional y dijo que los recursos del club los va a manejar como crea. Pero como Jader Gentil llegó de Atlético Paranaense, club en el que venía trabajando el actual técnico del ‘Verdolaga’, el periodista pidió aclaración y empezó a subir el tono del técnico: “No los pedí, no pedí a ningún jugador. Pero ya he hablado de esto. No quiera meter a Jader o a quien sea. Jader es buen jugador y, si tiene que jugar, es porque yo lo quiero en la visión que tengo. El equipo llegó hasta acá por una estructura colectiva, porque no tenemos ningún jugador haciendo la diferencia, como debería”.

Y para reforzar su punto, Autuori recordó que en su anterior etapa en el equipo paisa, en 2019, dio una entrevista y habló de temas de jugadores y decisiones: “Voy a sacar una entrevista y te la voy a pasar, del 2019, pero mi tema no es en Nacional, es en general. No he pedido, a nivel de jugadores, y no he pedido nada; solo las condiciones de trabajo y la tranquilidad que uno debe tener”.

Paulo Autuori contra los periodistas

La conversación tuvo un cambio de roles, el brasileño pasó a cuestionar la postura de los comunicadores: “Ustedes, como periodistas, juzgan a los jugadores, juzgan equipos, juzgan a todos. Juzgar no es analizar…”, y el que se defendió fue Elkin Lavoe: “Perdón, estoy preguntando, no juzgando. Preguntando”. Y Paulo Autuori pidió que lo dejara responder:

“Estoy hablando y hablé de los periodistas, no de usted. Cuando tenga que hablar de usted, hablo directo. ¿Cuántas veces estuvimos acá, tuviste preguntas y dije: excelente pregunta? ¿Sí o no?”.

El ambiente se calentó mucho más con un ida y vuelta, ante la mirada de los presentes en la sala de prensa del Atanasio Girardot y quienes estaban viendo la rueda de prensa.

“No estoy para que usted me califique preguntas o no. Estoy para preguntar”, dijo el periodista. “Tampoco estoy para que usted califique jugadores. Son opiniones y las opiniones se respetan. Pero mientras nosotros estemos en este grupo, voy a manejar al grupo como quiera. Puede pasar la hinchada o la prensa, pero voy a manejarlo como creo que tenga que manejarlo”, respondió el DT, con molestia.

El tema se volvió personal, con preguntas y respuestas de lado y lado. Mientras Autuori defendió su postura e idea, Lavoe escuchaba, pero el entrenador de Atlético Nacional volvió a señalar defectos de los periodistas: “Desafortunadamente, se perdió la idea de investigar para después opinar o hablar alguna cosa”. Ante esto, el comunicador le dijo al técnico que debería aceptar invitaciones a entrevistas con los medios y la respuesta de Autuori terminó con algo de risa y una actitud desafiante:

“Hablar de fútbol me gusta, desde que tenga tiempo. Los tiempos, ahora, son complicados”.

Este no es el primer cruce del DT con periodistas, pareciera no ser el último, ya que el nivel de jugo es bajo.