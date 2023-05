Atlético Nacional empató 1-1 con Alianza Petrolera, en un partido que tuvo todo tipo de ingredientes, desde la superioridad del visitante, la interrupción por lluvia, empate y posterior dominio del ‘verdolaga’, además de oportunidades salvadas por José Luis Chunga. Pero la rueda de prensa de Paulo Autuori fue la que dio de qué hablar, por sus críticas a varios sectores.

Con el tono serio de siempre, apelando al sarcasmo y a la crítica, el experimentado entrenador se refirió a sus jugadores, a los hinchas, a los periodistas que lo interrogaron y terminó con críticas a los árbitros e integrantes del VAR.

Declaraciones de Paulo Autuori después de Nacional vs. Alianza Petrolera

En el inicio de la atención a medios, Autuori felicitó a Alianza Petrolera y destacó que el equipo de Barrancabermeja descansó más, por eso sacó diferencia al inicio. Pero también mandó un mensaje a sus jugadores: “No tuvimos la actitud necesaria, los resultados uno no los controla, pero el rendimiento sí, y no puedo aceptar que se tiren a la basura 19 minutos de un partido. Tenemos la claridad para corregir los errores que cometemos, pero los errores ajenos no podemos hacer nada porque no los controlamos”.

Eso último que dijo el DT se entendió al final de sus declaraciones, cuando se refirió al arbitraje, pero en la rueda de prensa se refirió a las opiniones y críticas de periodistas e hinchas, por el manejo de los cambios. Afirmó que la irresponsable expulsión en Perú, por Copa Libertadores, los hizo desgastarse más de lo necesario:

“La mirada de la hinchada y de los que analizan, es simplista porque es en el momento y es normal. Pero llegamos de un viaje muy largo y después de un partido con más de 40 minutos con un jugador menos en Arequipa con Melgar. Fue un desgaste innecesario”.

Y sobre el cambio de Jarlan Barrera, Autuori fue sarcástico con la pregunta que le hicieron y los que criticaron su salida del campo: “Estaba golpeado, ¿nadie lo vio cojear? Entonces, yo necesito ir al oftalmólogo porque ha sido golpeado todo el partido y tuvo un golpe en el pie en una forma evidente. No voy a arriesgar la integridad de los jugadores y he tenido que reemplazarlo. ¿O dejo un jugador cojeando, teniendo un partido en dos días?”.

“Arrogancia” en hinchas y jugadores de Nacional

En una de las preguntas le indicaron a Paulo Autuori que la hinchada podría pensar que están eliminados del cuadrangular A, por eso se mostró en desacuerdo e inconforme: “¿Los hinchas piensan que están eliminados? Hay una arrogancia acá y me gustaría entender qué lleva a la gente a pensar que uno agarra acá [abajo] y termina ahí [arriba]. Estoy acostumbrado a trabajar con gente humilde, que pelea hasta el final. Después, está en nuestras manos y si no peleamos, ¿quién va a confiar? Necesitamos mucho el apoyo de los hinchas, que hoy estuvieron bajo mucha lluvia”.

El entrenador de los paisas habló de la “arrogancia” que mostraron sus jugadores en el inicio del partido en casa, dando oportunidad para que Alianza Petrolera se fuera arriba, recordando que en la Superliga con Deportivo Pereira y en un clásico con Independiente Medellín pasó lo mismo:

“Nosotros empezamos el partido de manera arrogante y mi mensaje para todos es que no podemos hacer eso, fue una mala actitud en 19 minutos y después volvimos a ser lo que éramos”.

Autuori contra los árbitros y el VAR

El final de las respuestas tuvo como objetivo puntual las decisiones arbitrales, que no le agradan por el anejo que le dan al tiempo perdido, además de recordar la polémica jugada del encuentro contra Deportivo Pasto: “Me espanta la manera como reponen la pérdida de tiempo en los partidos, solo cuatro minutos. Contra Pasto nuestro balón entró, pero no había VAR, pero entró claramente y toda la gente vio después. Acá, nuestro gol fue ‘chequeado’ para ver si había algo para invalidarlo. Después, fueron a ver si había algo para un penal contra Atlético Nacional y se paró el partido dos minutos, más los cambios”.

Y todo finalizó con una afirmación dura, hablando de que han perjudicado a Atlético Nacional con las decisiones del VAR y las interpretaciones de los jueces: