Este 20 de mayo comenzaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Atlético Nacional visitó al Deportivo Pasto y se fue con un punto del Estadio Departamental Libertad. Juan Felipe Aguirre puso en ventaja a los ‘verdes’ y protagonizó una jugada que armó la polémica al final del juego.

Al minuto 90, cuando el juego iba 0-1 a favor del equipo antioqueño, Aguirre volvió a rematar de cabeza y el balón pareció entrar en la portería de Diego Martínez. Sin embargo, el juez Bismarks Santiago no validó la supuesta anotación.

El VAR revisó la jugada, que sentenciaba el partido y le daba la victoria a los dirigidos por Paulo Autuori. Fernando Acuña y Diego Ruiz, encargados del análisis, determinaron que el balón no había entrado completamente.

🧐 Faltan cámaras: No había una cámara con la que el VAR pudiera determinar con certeza si la pelota había entrado o no en el arco local. Estas cosas no pueden pasar más, la idea es tratar de minimizar el error. PD: Para mí es gol, y para colmo le empatan a Nacional #LigaBetplay pic.twitter.com/azXhIztkvl

Para la mala fortuna del conjunto paisa, el Pasto terminó igualando el marcador sobre el último minuto de juego. Darwin López fue el encargado de marcar con un remate dentro del área que no pudo atajar Kevin Mier.

Como era de esperarse, la jugada fue ampliamente comentada en redes sociales, puesto que, según los aficionados de Nacional, el VAR perjudicó al equipo porque la imagen dejaba en evidencia que el balón sí había entrado.

Analistas arbitrales como José Borda y Wilmer Barahona cuestionaron que la Liga BetPlay no cuente con el Sistema de Detección Automático de Goles, el cual le avisa al árbitro cuando la pelota entra a los arcos.

¿FUE GOL?

En el @DeporPasto vs @nacionaloficial ocurrió esta acción donde el portero Martínez del Local paró el balón en esta posición, “el único que podría definirla” es el Sistema de Detección Automático de Goles que Colombia no tiene. No se ve el balón. NO veo gol ¿Ustedes? pic.twitter.com/OlPIq6tSOU

