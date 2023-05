Atlético Nacional empató 2-2 en su visita a Ibagué, y posterior a dicho compromiso, Paulo Autuori hizo balance de la temporada y de lo que se viene en el ocaso del rentado local.

Frente a Deportes Tolima, Nacional empató a dos goles y concluyó su participación en el ‘todos contra todos’ en la casilla 3, con 35 puntos. El elenco ‘Verdolaga’ se posicionó en el grupo A, acompañado de Águilas Doradas, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto.

Culminado el encuentro contra los comandados por Juan Cruz Real, Paulo Autuori afirmó: “Tolima ha jugado bien, a mí no me gustó la manera como nosotros encaramos el partido. De manera muy clara, en el segundo tiempo logramos tener una actitud más cercana a lo que queremos, no se puede entrar a un partido pensando que va a pasar el partido que viene, hay que estar enchufados desde el inicio, por eso a mí no me ha gustado”.

Posteriormente, el timonel brasileño agregó: “Me gustó la manera como los jugadores que entraron a la cancha se metieron al partido, ellos habían venido de dos partidos muy interesantes ante Santa Fe y Alianza Petrolera, son quienes no vienen jugando con frecuencia, pero que pueden seguir aportando para partidos de cuadrangulares”.

Por último, y con vistas a lo que se viene, Autuori habló sobre sus próximos partidos: “Para nosotros como para los otros equipos hay espacios para mejorar, ahora empieza un torneo distinto, nada que ver con la fase de clasificación, tenemos ejemplos en otras partes del mundo donde se pasa de una fase de clasificación y después la competencia es diferente porque son partidos decisivos, donde solamente uno de cada grupo se mete en las finales, venimos de menos a más y eso nos da confianza para llegar a la final”.