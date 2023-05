Carlos Antonio Vélez había afirmado que Atlético Nacional no iba a recibir a exjugadores como Edwin Cardona y Óscar Murillo, que terminan sus contratos con Racing de Argentina y Pachuca de México, respectivamente. Esto no gustó en muchos sectores, por eso algunos lo desmintieron y otros lo señalaron debido a su cercanía con los directivos del club paisa.

Hay que recordar que el equipo ‘Verdolaga’ es del mismo grupo empresarial al que pertenecen los medios en los que trabaja el manizaleño; RCN Radio, Canal RCN y Win Sports (en un porcentaje). Por eso, algunos entendieron que las afirmaciones que llegan en sus espacios deportivos vienen directamente desde quienes toman decisiones, algo que él desmintió, además de defender su oficio como periodista.

(Lea también: Autuori estalló por la “arrogancia” en Nacional y por ser “perjudicado” por los árbitros)

Edwin Cardona y Óscar Murillo con puerta cerrada en Nacional

Según dijo Vélez el pasado martes 30 de mayo, ante noticias que llegaron desde Argentina y México, los casos mencionados no serían posibles para Nacional:

“Querido Cardona, admirado en su momento, no vas a poder cumplir con tu deseo y sé por qué te lo digo. Nacional tiene una nómina suficientemente generosa en valores jóvenes, a los que no les va a cerrar la puerta. Los grandes salarios no van más en Nacional… También apareció una noticia de que Óscar Murillo salió del Pachuca, él dice que va a jugar un año más y le gustaría estar en Nacional o en el Pereira. Creo que vas para el Pereira, porque Nacional no va a apostar por jugadores que le tapen salida a jugadores suyos”.

Carlos Antonio Vélez contra los que critican su cercanía con Nacional

“Yo no soy vocero de nadie, respeten”, así inició el remate de su columna de opinión del 31 de mayo en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2. Siguió con su explicación: “Yo soy un bicho raro en esta profesión, soy chapado a la antigua en eso. Tengo un secreto y se los voy a contar, se los voy a compartir para que no inventen y no especulen. ¿Saben qué hago? Lo que muchos no hacen en esta profesión; no vivo del chisme ni copio a los otros”.

Lee También

Y para los que creen que lo que informó es mensaje desde los directivos, Vélez aclaró lo que hace en estos casos: “Averiguo, tengo fuentes, verifico, pregunto, me cuentan y todo directico. ¿Saben por qué? Porque tengo fuentes y le pregunto a las fuentes”. Pero no se limitó a esto y tuvo fuertes calificativos para sus detractores:

“Di unas noticias de Nacional, entonces no falta el baboso, el imbécil, que salga a decir que yo soy vocero de nacional. Y yo no soy vocero de Nacional, soy vocero de Carlos Antonio Vélez, soy vocero de mí mismo y de nadie más ¿Ok? Averiguo, hago lo que la gran mayoría no hace. Y lo de Cardona lo averigüé en el momento que lo leí en Olé, lo pregunté. ¿A quién le pregunto? A mis fuentes y no ando copiando nada”.

Franco Armani tampoco volvería a Nacional, según Vélez

Y como en las últimas horas empezó a rondar la versión de que Franco Armani podría volver al equipo que lo impulsó a nivel internacional, para después llegar a River Plate y la Selección de Argentina, Vélez también dejó claro que no habría opción del regreso del ídolo: “Armani se puede venir para Colombia, si puede, pero en Nacional no podría jugar. Está Mier y esos salarios no se pagan en Nacional”.

Lee También

Para cerrar la información que maneja, Carlos Antonio aclaró que a tres jugadores les enviaron cartas de terminación de contrato, pero es un tema de ley en Colombia y no todos están en las mismas condiciones. Sobre Cristian Blanco afirmó que no sigue, en el caso de Andrés Felipe Román explicó que van a comprar la mitad de sus derechos y Dorlan Pabón deberá limitar sus aspiraciones económicas:

“Blanco no va a seguir. Román le van a comprar el 50 %, hay una opción de compra y el pase es de él, y a Dorlan Pabón, el hecho que le hayan mandado la carta, no quiere decir que vaya a salir del equipo. De una vez les digo Dorlan se tiene que acomodar a los topes salariales de Nacional”.

Para dejar clara su postura ante lo ocurrido, Carlos Antoni Vélez respondió a todos los que lo señalan: “Esto no es vocería, es averiguar. Más bien, averigüen muchachos, trabajen un poquito”.